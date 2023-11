Rinviata la partita di domani: in Valdera il maltempo continua a imperversare. Il Montevarchi guarda già oltre Ponsacco

MONTEVARCHI

Niente trasferta a Ponsacco per il Montevarchi. L’incontro in calendario domani alle 14.30 e valido per la decima giornata del campionato di serie D, è stato rinviato dalla Lega nazionale dilettanti avallando la richiesta congiunta delle due società. Slitterà di dieci giorni e verrà recuperato mercoledì 15 novembre, sempre alle 14,30.

In quella data si disputerà anche il big match d’alta classifica tra Pianese e Livorno che non si è giocato il 1° novembre per una manifestazione fieristica. E l’Aquila, prima di far visita ai ponsacchini che ancora tra le mura amiche non hanno messo insieme neanche un punto, ripartirà proprio dal confronto casalingo con la capolista Pianese di domenica 12 novembre. Evidenti e quanto mai attuali le motivazioni dell’istanza dei due club che ha portato alla concessione del rinvio. In Valdera, come in altre zone della Toscana, dopo una breve tregua, il maltempo continua a imperversare, con precipitazioni intermittenti e forti raffiche di vento.

Una situazione meteorologica, strascico della tempesta Ciaran per nulla rassicurante che già nel primo pomeriggio di ieri aveva indotto il Comitato regionale toscano della Lnd a sospendere nel weekend tutte le gare dall’Eccellenza in giù, anche per la volontà di esprimere vicinanza alle comunità colpite dagli eventi meteo estremi e ai familiari delle vittime.

Calori e gli aquilotti, allora, cercheranno di sfruttare a dovere la settimana prossima piena per preparare al meglio, intanto, la sfida da brividi con la Pianese, recuperando magari gli acciaccati Muscas, Boncompagni, Lischi e Messini.

Sicura, invece, l’assenza di Massimiliano Benucci, stangato con tre turni di stop dal giudice sportivo. A proposito delle squalifiche non si può parlare di emergenza, perché a parte la recidiva del numero 10, tra i montevarchini era stato sanzionato in precedenza con tre giornate poi ridotta a due un solo altro giocatore, il difensore ex Scandicci Leonardo Francalanci.

Giustino Bonci