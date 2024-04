"Rio Major cede il passo al Mamas Giovani: il campionato di 2ª categoria si accende" Il Rio Major perde 2-1 contro il Mamas Giovani, mantenendo aperto il discorso per la vetta del campionato di 2ª categoria. Polidoro segna per i rivieraschi, ma il Mamas ribalta il risultato con Sordi e Parziale. In classifica, Rio Major resta in testa con 40 punti.