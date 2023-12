"Rio Major in testa solitario: successo contro San Lazzaro 2-0"

Il Rio Major ha messo la freccia. Il successo contro il San Lazzaro (2-0) ha portato anche il primato solitario in Seconda categoria davanti al Romito Magra, fermato in casa sul pari dal Monterosso e ora costretto a inseguire con una lunghezza di distacco. Il Rio Major ha superato la formazione sarzanese con le reti di Milone e Pasini. Terzo posto per il Mamas Giovani che ha ottenuto, grazie a Carrieri, il successo di misura sulla Polisportiva Speziasportale che resta all’ultimo gradino ancora senza punti. Il Calcio Spezia Popolare ringrazia Gabrielli autore del gol del successo 1-0 sulla Bolanese mentre nella sfida tra le formazioni B la Santerenzina ha avuto la meglio 1 a 0 del Mamas B. In parità (1-1) il confronto tra Ceparana e Calcio Nave.

Classifica: Rio Major 16 punti, Romito Magra 15; Mamas Giovani 14; San Lazzaro Lunense 13; Calcio Nave 12; Calcio Spezia Popolare 9; Lerici 8; Monterosso 6; Spezia Sportale 0. Le squadre che partecipano fuori classifca sono Ceparana 7 punti, Bolanese 6; Santerenzina 4; Mamas 3.