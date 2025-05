Ripafiorita Ecco il borgo di tutti i colori

RIPARBELLAAl via oggi Ripafiorita, la manifestazione che per due giorni trasformerà il centro storico del borgo collinare di Riparbella in un palcoscenico a cielo aperto, tra allestimenti floreali, installazioni artistiche e sapori della tradizione. L’iniziativa, promossa dalla Proloco con il patrocinio dell’amministrazione comunale, coinvolgerà l’intera comunità, puntando a superare i numeri record registrati nell’ultima edizione. Dopo il boom di presenze dello scorso anno, la quarta edizione si presenta ancora più ricca e scenografica, anche grazie agli allestimenti iniziati con largo anticipo, difatti le vie del borgo sono state suddivise in sezioni tematiche, ciascuna con una propria identità visiva e sensoriale: Dal Giardino del vino, con botti fiorite in omaggio alla tradizione vinicola locale, all’angolo della Madonna delle grazie, che ospiterà un’infiorata dedicata alla "cura del creato" realizzata in collaborazione con la Proloco di Fucecchio.

In Piazza dei racconti saranno sospesi 40 ombrelli colorati a creare un cielo fluttuante, mentre nel Cuore antico del borgo è stato ricreato lo stemma comunale con petali e materiali naturali. Poco distante invece, la grande farfalla floreale del Volo della bellezza, simbolo dell’edizione 2024 e che richiama un messaggio di trasformazione e rinascita. Ampio spazio anche alla gastronomia con l’apertura degli stand prevista per le ore 19:15 al parco Carlo Alberto dalla chiesa, con nel menù la tradizionale zuppa riparbellina, pappardelle al cinghiale e come novità, la faraona in crosta. Alle ore 17, nella palestra scolastica sarà inaugurata una mostra di pittura a tema floreale a cura del collettivo Etra Lab di Livorno e un laboratorio aperto sull’arte delle infiorate, mentre alle ore 18:30 partirà una visita guidata ai murales del borgo, con ritrovo presso l’ufficio turistico. Per tutta la durata dell’evento sarà attivo Bimbolandia, lo spazio dedicato ai più piccoli con giochi e gonfiabili. Le vie del paese ospiteranno inoltre un mercatino artigianale e florovivaistico mentre domani, alle ore 12:30 è in programma la premiazione del concorso Borg in fiore, che ha coinvolto i residenti nell’abbellimento floreale delle abitazioni, concludendo poi la giornata con musica e color party che animeranno le piazze.