Ripani, gioventù e ottimismo: "I playoff? Questo Forlì li vale"

"È un Forlì da playoff", giura Diego Ripani. Il ventenne centrocampista di San Benedetto del Tronto, scuola Delfino Pescara e referenze zebrate, terminato l’apprendistato col calcio senior punta a conquistare la fiducia incondizionata di Alessandro Miramari. Che adesso lo sta impiegando, sia pure non a tempo pieno, con una certa regolarità.

Ribattezzato ‘il nuovo Verratti’, paragone ingombrante retaggio dei trascorsi pescaresi ("entrambi, da ragazzi, abbiamo vestito la maglia biancazzurra, salvo poi prendere strade diverse..."), Ripani fa della duttilità la propria cifra stilistica, essendo in grado di fungere da "mezzala d’inserimento o play di contenimento".

Alla prima parentesi tra i professionisti, il numero 8 biancorosso indica nella fisicità e nell’intensità del gioco, ma anche nell’esperienza dei giocatori di serie C, le differenze più rilevanti con il calcio giovanile: "Ho incontrato qualche difficoltà ad approcciare una categoria nella quale un ragazzo come me, uscito dalla Primavera, può farsi le ossa. Ci sta, fa parte di un percorso di crescita. Quando sbarchi nel calcio dei grandi, sei chiamato a maturare non solo dal punto di vista tattico ma anche fisico: è questo, a mio parere, lo scalino più alto che separa il mondo delle giovanili da quello della serie C", osserva.

Ripani poi confessa d’ispirarsi a due mostri sacri del recente passato: Andrés Iniesta (‘l’illusionista’) per il ruolo di mezzala e Andrea Pirlo (‘il maestro’) per la regia. Giunto in punta di piedi alla corte di Miramari, il talento juventino sta riscuotendo consensi e ritagliandosi uno spazio crescente in campo (49’ contro il Guidonia, quarto gettone): "Sono contento, la mia volontà è quella di giocare il più possibile. Durante la settimana mi alleno col massimo dell’impegno per cercare di mettere in difficoltà l’allenatore nelle scelte e farmi trovare pronto anche a partita in corso. Pure qui, come alla Juve, c’è tanta competizione...".

Quanto alla classifica, che sorride al Forlì, attualmente in piena zona playoff, Ripani ha le idee chiare e pensieri dritti: "Siamo una squadra che può starci. Come dice il mister, dipende tutto da noi: dobbiamo lavorare sodo, ma sono convinto che abbiamo le carte in regola per qualificarci ai playoff".

Nel mentre, domenica arriva al ‘Morgagni’ una Ternana finita nel mirino della giustizia sportiva – il club umbro, fresco di closing, è stato deferito con il Rimini al Tribunale federale nazionale per una serie di violazioni di natura amministrativa –, ma che precede in classifica il Galletto di una lunghezza. "Sarà importante dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Guidonia – chiosa Ripani –. Ci stiamo preparando bene: vogliamo altri tre punti".