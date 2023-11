Riparte la Civitanovese: "Ci attende un esame"

Tre partite in otto giorni. È il banco di prova che attende la Civitanovese, che domenica ospiterà il Montegiorgio, mercoledì recupererà la gara contro il Montegranaro e nel turno successivo farà visita alla Sangiustese Vp. "Affrontare tre gare in una settimana è un impegno tosto – ammette il tecnico rossoblù Sante Alfonsi -, cercheremo di sfruttare tutta la rosa. Innanzitutto dobbiamo partire bene domenica, poi ci concentreremo sulle altre partite". Nell’ultima giornata, il team del patron Profili non è sceso in campo contro i gialloblù del Montegranaro per la scomparsa del giovane assistente arbitrale Nabil Dahou e alle 15 di domenica, al Polisportivo, se la vedrà con la compagine dell’ex Roberto Vagnoni. "Il Montegiorgio – ricorda Alfonsi – ha perso soltanto due volte e Vagnoni lo conosciamo, è un grande allenatore. Ai suoi chiede grinta e cattiveria, se non saremo pronti faremo fatica. Adesso c’è stata la sosta, dovuta ad un triste motivo, ma dobbiamo essere pronti a ripartire". La Civitanovese, che a quota 15 punti occupa la seconda posizione dietro l’Urbino (ma ha una gara da recuperare), dovrà fare a meno degli infortunati Pablo Becker e Stefano Spagna, non ci sarà lo squalificato Ivan Visciano. In virtù di tale assenze, qualcuno ipotizza che lo stesso Alfonsi rivedrà il suo 4-2-3-1, il tecnico non nega la possibilità: "se c’è da cambiare qualcosa non è un problema". Ma non è detto che il modulo debba essere necessariamente modificato perché Federico Ruggeri potrebbe sostituire Visciano, mentre nella linea dei tre potrebbe esserci spazio per Martin Garcia e Matteo Ercoli: "abbiamo tante soluzioni ed è tornato anche Garcia". Mentre l’attaccante Jorzolino Falkenstein, finora mai schierato, è parso in splendida forma in allenamento: "potrebbe avere una chance" conclude Alfonsi.

Francesco Rossetti