Riparte la Fratta, bel pari esterno. Fcr, niente da fare col Mezzolara

Mezzolara4FCR FORLì1

MEZZOLARA: Cipriani, Musiani (30’ st Pietrobuoni), Monaco (1’ st Aloisi), Dalmonte, Bungaja, Derjai, Ganzaroli (10’ st Bernardi), Molossi, Nisi (10’ st Salonia), Fabretti, Battisti (26’ st Seck). A disposizione: Galli, Lo Porto, Bilali, Chmangui. All.: Zecchi.

FUTBALL CAVA RONCO: Carroli, Bergamaschi (30’ st Garavini), Lambertini (42’ pt Ferrari), Stucchi (30’ st Martoni), Magnani (8’ st Guiebre), Parlanti, Medri, Franchini, Pascucci, Sango (1’ st Delvecchio), Farabegoli. A disposizione: Alpi, Melandri, Salomone, Casadei. All.: Mordini.

Arbitro: Clemente di Ravenna.

Reti: 13’ pt Nisi (M), 21’ pt Fabretti (M), 24’ pt Ganzaroli (M), 11’ st Stucchi (F), 29’ st Fabretti (M).

Note: ammoniti: Medri (F). ammonito mister Mordini (F)

Netta sconfitta del Futball Cava Ronco nello scontro diretto per la seconda piazza con il Mezzolara di mister Zecchi, protagonista a Budrio di una prestazione autoritaria. I primi ad essere pericolosi, però, sono i forlivesi, con una traversa iniziale colpita da Pascucci. Poi i biancazzurri emiliani prendono subito il comando del gioco: già al 10’ Nisi sblocca il risultato su assist di Ganzaroli, poi Fabretti raddoppia con un gran sinistro dal limite e serve a sua volta il pallone del 3-0 a Ganzaroli. Nella ripresa il Cava Ronco prova a reagire e accorcia con Stucchi, ma il Mezzolara resta padrone del campo e crea ancora tanto. A chiudere i conti è è ancora Fabretti, autore di una doppietta e migliore in campo. Prestazione maiuscola della formazione di Zecchi, brillante e concreta per tutti i novanta minuti. Inaspettatamente fragile, stavolta, l’Fcr.