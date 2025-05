Ripescaggi Eccellenza: 3 emiliano-romagnole scendono, 5 promosse dalla Promozione

Con la chiusura della Serie D (3 emiliano romagnole scendono in Eccellenza) ecco il quadro dei ripescaggi

Eccellenza. Escono le 2 promosse in D e le 8 scese in Promozione, arrivano 3 dalla D e 4 dalla Promozione: sarebbero 3 i posti per le squadre di Promozione, ma diventano 5 perché è già certa la fusione Borgo-Fidentina e il Riccione retrocesso non si iscriverà: ripescate le 4 vincenti playoff più il Medesano vincitore di Coppa.

Promozione. Prossima settimana il Crer ufficializzerà la riduzione dei 4 gironi 2025-26 da 18 a 17 squadre (da 72 a 68). Escono le 4 promosse in Eccellenza, le 16 retrocesse e le 5 ripescate, arrivano 8 dall’Eccellenza e 9 dalla Prima (8 vincenti dei gironi e vincente playoff): gli 8 posti diventano 4 (per la riduzione gironi) che andranno a vincente di Coppa di Prima (Spes), finalista e semifinaliste playoff.

Prima. Escono le 9 promosse in Promozione, le 24 retrocesse in Seconda e le 4 ripescate, arrivano 16 dalla Promozione e 14 dalla Seconda: ci sono 7 posti dalla Seconda per la vincente di Coppa (Crevalcore) più 6 vincenti su 7 degli spareggi, ma anche la settima sale per la fusione del San Felice.

d.s.