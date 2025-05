Ripescaggi. Gravina: "Priorità a seconde squadre». Dramma Lucchese

"In caso di riammissioni o ripescaggi, il Milan Futuro sarà trattato come una seconda squadra": a dirlo è il presidente Figc, Gabriele Gravina. In pratica, i giovani rossoneri risultano essere in graduatoria subito dopo l’Inter Under 23 (unica altra squadra b), nonché quarta in quella generale dopo Inter, appunto, Ravenna e Pro Patria. "La priorità assoluta è per le seconde squadre – e parole di Gravina –. Nell’ipotesi in cui ci fosse un vuoto d’organico di 4 posti, la prima squadra ripescata sarà una B, poi ci sarà la D, poi la C. Poi ancora una seconda squadra, il Milan Futuro". Da vedere quindi se ci sarà una carenza di organico e se le ripescabili saranno disposte a presentare domanda (il Milan sì). Intanto lo psicodramma Lucchese sembra essere arrivato ai titoli di coda: non solo al club rossonero sono stati inflitti 14 punti di penalizzazione, ma lo sposor Affida si è defilato per l’acquisizione del ramo sportivo del club: sono stati individuati debiti 2-3 volte superiori a quelli dichiarati.