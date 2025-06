Ripescaggi. Il FolloGavo spera di poter tornare in quarta serie

In attesa delle decisione della CovisoC riguardo alle iscrizioni delle società di C (prevista per oggi, con un occhio particolare ai casi di Triestina, Rimini, Foggia e Cosenza e con la Spal sicuramente out) tengono banco anche per ipotesi di ripescaggio in serie D anche perché saranno una conseguenza diretta di ciò che accadrà al piano di sopra. Dalla prossima stagione la quarta serie nazionale tornerà a 162 squadre (nove gironi da 18) con una riduzione di quattro squadre rispetto alla stagione appena conclusa, dove c’erano due raggruppamenti da 20. Al termine delle gare di ritorno dei play off di Eccellenza (di domenica) saranno note le sette squadre ammesse alla D di diritto. Poi dalla prossima settimana la CovisoD comunicherà il responso sulle domande presentate e se ci saranno defezioni si procederà con i ripescaggi. La graduatoria vede i piemontesi del Chieri in pole position seguiti dal Follonica Gavorrano dell’ex capitano della Robur Bianchi e dell’ex portiere del Poggibonsi Pacini, dal Fanfulla, dal Chions e dal Roma City per le prime cinque posizioni. Concludono la seconda metà della lista delle aventi diritto il Sarrabus Ogliastra, il Città di S. Agata, il Licata, Figline e il salentini dell’Ugento.