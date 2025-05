Ripescaggio squadre modenesi: San Paolo festeggia, Maranello e Rivara in attesa

Dopo il turno playoff di domenica, ecco il punto sulle chance di ripescaggio delle squadre modenesi: il San Paolo può già festeggiare la Prima Categoria, Maranello e Rivara devono vincere la prossima gara regionale per stappare, mentre la Sanmichelese che ha già finito di giocare deve tifare per Vianese o Mezzolara.

Promozione. In Eccellenza ci sono 3 posti certi più 2 che si sono liberati con la fusione Fidentina-Borgo e con lo United Riccione che sicuramente non si iscriverà. Salgono dunque le 4 vincenti dei playoff di girone (comunque in campo domani sera alle 20.30 con le semifinali regionali Bobbiese-Campagnola e Y. Santarcangelo-Comacchiese per stilare una classifica) più il Futura Fornovo Medesano vincitore di Coppa. La Sanmichelese sconfitta dal Campagnola è la prima delle escluse perché per piazzamento in campionato (seconda) è davanti alle altre due sconfitte Misano e Valsetta (entrambe terze nei propri gironi) e se dunque una fra Vianese o Mezzolara salisse in D tramite gli spareggi nazionali di Eccellenza anche la squadra di Azzurro (comunque confermato anche in Promozione) sarebbe ripescata.

Prima. Domani sera si giocano i quarti di finale dei playoff regionali (Maranello-Traversetolo, San Secondo-Falk, Bellaria-Reno, San Vittore-Galeazza, rigori in caso di parità al 90’) che regalano alla vincente della finale del 1° giugno la promozione diretta, ma già domani sera le 4 vincenti possono festeggiare la Promozione visto che sono 4 i posti: uno va alla Spes Borgotrebbia per la Coppa e gli altri tre vanno alla sconfitta in finale e alle due semifinaliste sconfitte. Il Maranello è secondo nella classifica delle 8 qualificate e in caso di ko domani sarebbe primo o secondo (dietro al San Secondo se venisse sconfitto) in una classifica fra le escluse, dovendo tifare quindi per Vianese e Mezzolara, mentre lo Spilamberto è 16° su 16 squadre e non ha chance di ripescaggio.

Seconda. Considerando le due fusioni certe San Felice-Medolla e Solierese-Ganaceto, sono in tutto 9 i posti in Prima: uno va al Crevalcore vincitore di Coppa, gli altri 8 vanno alle 7 vincenti dei playoff regionali di domenica 25 (San Lorenzo-Superga, San Paolo-San Prospero C. a Campogalliano, Lovers-Fiumanese, E. Lavezzola-Bobbio Perino, Porretta-Rivara a Bentivoglio, U. Albinea-Vicofertile, Rubicone C.-O. Quartesana) e alla miglior sconfitta, numero che potrebbe allargarsi grazie a Mezzolara e Vianese. Nella graduatoria delle 14 ammesse ai playoff regionali il San Paolo è 8° quindi, anche in caso di ko domenica, è già certo di essere ripescato (sarebbe comunque la migliore delle sconfitte), mentre il Rivara deve vincere essendo 10°, perché in caso di ko dovrebbe tifare per Vianese e Mezzolara. Chance quasi nulle per l’Ubersetto che è 17°.

Mercato. Il Medolla San Felice saluta dopo 2 anni bomber Eduardo Boccher (32 gol in tutto) che si avvicina a casa e sta per chiudere con la Virtus Correggio. Lo Spilamberto vuole confermare mister Simone Cavalli, a breve un incontro.

Davide Setti