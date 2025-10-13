Riscatto Isolotto. Audace Galluzzo: prova di forza

Isolotto squadra del giorno nel girone C. La formazione biancorossa vince 2-0 il derby fiorentino contro l’Audace Legnaia. Per l’Isolotto è la prima vittoria in campionato, dopo una gara ricca di bel gioco ed emozioni. Subito Legnaia al comando con tre belle occasioni e due grandi parate di Pietro Sciatti che salva il risultato. Ma al 20’ Salucci porta in vantaggio l’Isolotto con una bell’azione: controlla il pallone, salta un avversario e supera il portiere. La gara prosegue equilibrata con belle trame da entrambe le parti. Poi il forcing finale del Legnaia che cerca di pareggiare, ma l’Isolotto è pericoloso in contropiede e al 92’ Galeazzo segna il 2-0 che chiude la sfida.

Secondo successo consecutivo tra le mura amiche per il Porta Romana che batte 3-0 il Poggio a Caiano. Subito in vantaggio al 2’ il Porta Romana con Marangon bravo a sfruttare un cross di Nencioni. Raddoppia al 38’ lo stesso Marangon con un eurogol dal limite dell’area che si insacca all’incrocio dei pali. Reagisce il Poggio a Caiano con conclusioni di Ciolini e Conversano ma il portiere Rovito si fa trovare pronto. Il terzo gol del Porta Romana è siglato da Nencioni.

Prova di forza dell’Audace Galluzzo che vince 3-1 sul campo della Gallianese con reti di Chiavacci, Rosi e Santucci; per la Gallianese a segno Orlandi e qualche rammarico per alcune decisioni arbitrali. Sagra del gol fra Gambassi-Calenzano 4-5. Per il Calenzano tre gol di Braccesi e due di Fantechi, per il Gambassi tripletta di Fontanelli e gol di Borgognoni.

Pareggio fra Novoli e Barberino Mugello che termina 1-1 con vantaggio locale al 17’ con Bini e risposta dei mugellani al 30’ con Patti. In parità per 1-1 anche San Godenzo-Albacarraia con vantaggio locale di Camará e pareggio di Biancalani. Nel finale Vallaj del San Godenzo colpisce la traversa. Parità fra Quarrata-Reconquista 0-0. Bene lo Sporting Arno che supera 1-0 il Daytona con gol di Innocenti.

Nel girone E Chianti Nord superstar, batte 2-0 F. Arezzo e centra la prima vittoria. La partita si è decisa nel finale con la doppietta all’82’ e all’87’ di L. Gordini. Cade l’Incisa sul difficile campo di Ambra. Gli aretini vincono 2-1 con gol realizzati da Sereni e Jaupaj, per l’Incisa a segno Espinosa.

Francesco Querusti