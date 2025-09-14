Riscatto Sasso e Progresso a caccia di punti

Inizierà un’ora e mezza più tardi rispetto al canonico orario delle 15 l’attesa sfida di oggi tra il Sasso Marconi di Franco Farneti e i lombardi del Sant’Angelo. Il posticipo è stato reso necessario dall’evento ‘Sasso Race’ che interesserà la zona del campo sportivo ‘Carbonchi’, che per alcune ore resterà chiusa al traffico veicolare. La società gialloblù ha dunque chiesto e ottenuto dalla Lega Nazionale Dilettanti il posticipo del match che, come anticipato, prenderà il via alle 16,30.

Capitan Geroni e compagni scenderanno in campo con il chiaro intento di riscattare la bruciante sconfitta rimediata domenica scorsa sul campo dei lombardi del Sangiuliano City. In vantaggio, dopo una manciata di minuti, grazie ad una perla su punizione del capitano, i gialloblù hanno subìto la rimonta locale culminata, a cinque giri di orologio dal termine, con il gol del 2-1. Per quello che si è visto in campo, la band di Farneti avrebbe probabilmente meritato di far ritorno in terra bolognese con un risultato positivo, ma questa prima giornata di campionato ha già dimostrato – se ce ne fosse ulteriormente bisogno – quanto in questo girone D di Serie D non ci si possa permettere alcuna disattenzione. E ciò sia per il livello alto del raggruppamento (che, oltre a otto emiliano-romagnole, vede la partecipazione di altrettante lombarde e di due toscane) che, ovviamente, per la presenza di numerosi giocatori di qualità (vedi, ad esempio, l’attaccante del Sangiuliano City Lupano, subito autore di una doppietta).

Insomma, l’obiettivo salvezza si prospetta tutt’altro che semplice da raggiungere per la band di Farneti che, archiviata questa prima sconfitta, dovrà iniziare a macinare punti se non vorrà trovarsi sin da subito invischiata nelle retrovie della classifica. Pur avendo debuttato con un successo, i rivali odierni del Sant’Angelo sembrano essere avversari alla portata dal momento che, in questo girone pieno di corazzate, dovrebbero far parte della ristretta rosa di squadre in corsa per la salvezza. Ma, al di là di quelli che possono essere i pronostici estivi, a parlare sarà, come sempre, il campo, con Geroni e compagni che dovranno disputare una partita perfetta per portare a casa l’intera posta in palio ed iniziare così ufficialmente la lunga corsa verso la salvezza.