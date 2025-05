Rispescaggio. Il Siena resta fuori. Ravenna in vetta alla graduatoria

La Robur non si è qualificata ai play-off e ha perso la possibilità di essere inserita nella graduatoria per l’eventuale ripescaggio come invece avvenne nel 2021 quando, pur giungendo quinta, approfittò delle tante defezioni. Stavolta i bianconeri non ci saranno e senza certezze di posti liberi dal piano di sopra al momento e con l’alternanza con eventuali Under23 di A (l’Inter dovrebbe fare domanda) e possibili retrocesse di C sono stati ufficializzati i quozienti delle seconde classificate al termine della regular season per la graduatoria di ripescabili dalla D. Questa graduatoria è per suscettibile di cambiamento in caso ad esempio non fosse una delle nove seconde a vincere i play-off girone per girone. Il Ravenna, che ha anche vinto la Coppa Italia, guida la classifica con un quoziente di 2,67 seguita da Reggina (2,40), Nocerina (2,05), Novaromentin (1,97), Treviso (1,94), Gelbison (1,88), Palazzolo (1,84), Fulgens Foligno (1,76) e L’Aquila (1,76). Le società interessate dovranno presentare la domanda di ripescaggio entro il 18 luglio, dimostrando il possesso dei requisiti previsti, della documentazione relativa e di un assegno circolare da 300mila euro, oltre alla fideiussione di 350mila euro e un’ulteriore garanzia di 300mila euro.