Risultati Dilettanti: Forlì Promosso, Playoff e Playout in Serie D ed Eccellenza

Serie D. Si sono giocati gli ultimi 5 recuperi: Lentigione-Sammaurese 0-0, Corticella-Sasso M. 4-1, Tau-Pistoiese 2-1, Riccione-San Marino 0-3, Zenith-Piacenza 2-2. Clas. Forlì 84, Ravenna 74, Lentigione 65, Tau 63, Pistoiese 61, Imolese 53, Cittadella 47, Tuttocuoio, Piacenza e Prato 42, Progresso 41, San Marino 38, Sasso M. 37, Corticella 36, Sammaurese 301, Fiorenzuola e Zenith 26, Riccione 22. Forlì promosso: semifinali playoff Ravenna-Pistoiese e Lentigione-Tau, playout Sammaurese-Corticella, retrocesse Riccione, Zenith e Fiorenzuola.

Eccellenza. Nei due spareggi per la D Correggese-Nibbiano 2-1 e Mezzolara-T. Coriano 0-1. Nel girone ’A’ il 18/5 finale playoff Nibbiano-Vianese, playout Rolo-Gotico 1-0. Nel girone ’B’ semifinale playoff Pietracuta-Castenaso 3-0, il 18/5 finale Mezzolara-Pietracuta, playout Gambettola-Faenza 0-1 e Sant’Agostino-Reno 2-0.

Promozione. Semifinale playoff Campagnola-Castellarano 1-1 dts, finale il 18 Sanmichelese-Campagnola. Playout United Carpi-Fiorano 0-0 dts. PRIMA. Nel girone ’C’ semifinali playoff Virtus Libertas-Madonnina 2-1 e FalkGalileo-Rubierese 1-0, finale 18/5 V. Libertas-Falk. Playout Campeginese-Corlo 0-0 dts. Nel girone ’D’ semifinale playoff Polinago-Spilamberto 0-1 dts, finale il 18 Maranello-Spilamberto. Playout Lama-Pavullo 2-0 e Vis San Prospero-Fox 0-0 dts.

Seconda. Nel girone ’F’ semifinale playoff San Paolo-Saliceta 0-0 dts, finale il 18 Ubersetto-San Paolo. Andata playout (rit. 18/5) J. Fiorano-Levizzano 1-1. Nel girone ’G’ semifinali playoff Rivara-Carpine 3-2 e Sermide-Bondeno 1-0, finale 18/5 Rivara-Sermide.

Terza. Nel girone ’A’ promosso l’Audax Casinalbo, playoff quarti (18/5) Magreta-A. Solignano, San Francesco-Academy e Terre di Castelnuovo-Union 81, in semifinale Madonna di Sotto. Nel girone ’B’ promossa Novese, playoff quarti (18/5) Cognentese-Gaggio, Cortilese-Sanfa e Concordia-Monari, in semifinale Virtus Possidiese.

Fase Rregionale. Promozione: le vincenti dei playoff dei 4 gironi si sfidano in semifinale (21/5) e finale (25/5) per stilare la classifica per i ripescaggi. Prima: le vincenti dei playoff degli 8 gironi si sfidano nei quarti (21/5), in semifinale (25/5) e finale (1/6) e la vincente è promossa. Seconda: le vincenti dei playoff dei 14 gironi si sfidano nelle 7 sfide del turno regionale (25/5) per stilare la classifica ripescaggi.

Eccellenza. Le vincenti dei playoff dei 2 gironi vanno agli spareggi nazionali. Primo turno (25/5 e 1/6) Marche-Emilia Romagna A e Lazio B-Emilia Romagna B, secondo turno 8 e 15/6, le 7 vincenti salgono in D.

