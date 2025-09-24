Risultati e classifica

Continua il tabù casalingo per il Carpi, che al Cabassi non vince dallo scorso 7 marzo quando fu la Vis Pesaro a essere sconfitta dal gol di Cortesi dopo essere passata in vantaggio. Da allora la squadra di Serpini non ha più trovato l’acuto e nemmeno nelle 4 gare giocate in casa dal Carpi di Cassani è arrivata la vittoria: dopo il pari col Trento in Coppa, coronato dal successo ai rigori, sono arrivati i due pareggi con Juve e Campobasso e per la sconfitta di ieri sera. Il Carpi tornerà in campo sabato sul campo dell’altra capolista Arezzo per completare una settimana ad altissimo coefficiente di difficoltà cominciata con la vittoria. Cassani dovrà farde a meno ancora di Tcheuna, e Forapani, ma spera di recuperare Pitti e Mahrani.

Risultati. Questi i risultati della 6^ giornata: Campobasso-Gubbio 2-0, Forlì-Vis Pesaro 3-1, Guidonia-Rimini 1-0, Juve NG-Torres 2-1, Pianese-Arezzo 2-4, Ternana-Pontedera 2-1, Ascoli-Pineto 3-0, Bra-Livorno 0-1, Carpi-Ravenna 1-2, Perugia-Samb 1-2. Classifica: Ravenna e Arezzo 15, Ascoli 14, Juve e Gubbio 11, Campobasso, Ternana e Guidonia 10, Forlì 9, Samb, Carpi e Pineto 8, Vis Pesaro, Pianese e Livorno 6, Torres 5, Pontedera 4, Perugia 3, Bra 2. Rimini -7.

Puletto. Ha trovato squadra l’ex biancorosso Filippo Puletto. Il centrocampista classe 2004 protagonista l’anno scorso nella salvezza della squadra di Serpini ha firmato con la Pianese e quindi sarà avversario della squadra di Cassani. Ieri sera è andato in panchina nella sconfitta per 4-2 con l’Arezzo senza però debuttare.

d.s.