Risultati e classifiche delle squadre forlivesi: Fratta Terme promossa, Forlimpopoli ai playout

Risultati, classifiche e marcatori delle forlivesi dalla Promozione alla Seconda Categoria. In Promozione, Fratta promossa in Eccellenza: Forlimpopoli ai playout, retrocede l’Edelweiss Jolly. In Prima Categoria Santa Sofia ai playoff, Modigliana e Sporting Predappio ai playout. In Seconda Fiumanese e Atletic Frampula ai playoff: Deportivo Roncadello e Real Cava si giocheranno la salvezza nello scontro diretto; retrocede il Valmontone Castrocaro.

Promozione (34ª giornata): Fratta Terme-Frugesport 6-1 (2 Spadaro, 2 Andreoli, Nannetti, Miraglia), Young Santarcangelo-Forlimpopoli 2-0, San Pietro in Vincoli-Civitella 2-0, Bellariva-Edelweiss Jolly 3-1 (Benvenuti). Classifica: Fratta Terme 80; Young Santarcangelo 78; Misano 76; Riccione 60; Cervia 57; Classe 54; Diegaro 53; Bakia Cesenatico 50; Civitella 45; Savignanese 41; S. Pietro in Vincoli 40; Sparta, Stella 39; Forlimpopoli 34; Bellariva 31; Edelweiss Jolly 29, Verucchio 23; Frugesport 22.

Prima Categoria (30ª giornata): Santa Sofia-Pianta 3-2 (Morigi, Taddei, Campacci; Mirashi, Fantini rig.), Only-Meldola 3-2 (Giunchi, Manica), Modigliana-Fosso Ghiaia 2-1 (Seidou, Bertocchi), San Pancrazio-Sporting Predappio 4-1 (Zuppardo), Savarna-Vecchiazzano 1-0, Real Fusignano-Carpena 1-2 (Fedele, Agazzi). Classifica: Bagnacavallo 60; S. Vittore 57; S. Sofia, Savarna 50; Meldola 44; Pianta 43; Savio 41; Fusignano 39, Carpena 38; Vecchiazzano, Fosso Ghiaia 37; Modigliana, San Pancrazio, Only 36; Sp. Predappio 33; Marina 14.

Seconda Categoria (26ª giornata). Girone N: Fiumanese-Punta Marina 4-0 (Valgimigli, Grisolini, Luciani, Soumaro), Deportivo Roncadello-2000 Cervia 0-6, Casalborsetti-Real Cava 8-1 (Monti), Mezzano-Valmontone Castrocaro 2-1 (Assirelli), Fornace Zarattini-Reda 2-2, Romagna-Vita 2-2, Low Ponte-Porto Fuori 2-5. Classifica: Casalborsetti 63; 2000 Cervia 62; Fiumanese 57, Mezzano 54; Porto Fuori 41; Low Ponte 35; Vita, Romagna 31; F. Zarattini, Reda 30; Punta Marina 23; Deportivo Roncadello 19; Real Cava 17; Valmontone Castrocaro 13.

Girone O: San Carlo-Collinello 1-1 (Galassi), Atletic Frampula-San Colombano Italtex 5-1 (2 Zampighi, Giorgioni, Fabbri, Strazzella; Formiani), Alfero-Junior Gambettola 1-1, Borghigiana-Villamarina- 1-4, Dismano Utd-Around 0-2, Perticara-Dea Rimini 1-1, Capanni-Rubicone Calisese 1-1. Classifica: Collinello 60; Rubicone Calisese 45; Atletic Frampula 44; Junior Gambettola 40; Dismano Utd 36; Villamarina 34; Borghigiana 33; San Colombano Italtex, Capanni, San Carlo, Around 30; Perticara 29; Alfero, 27; Dea Rimini 14.

Franco Pardolesi