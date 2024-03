Risultati, marcatori e classifiche dalla Promozione alla Seconda. Il Fratta Terme frena. In Prima derby con 6 gol a Predappio

Ecco risultati, marcatori e classifiche delle forlivesi dalla Promozione in giù. In Promozione il Fratta Terme, ora terzo, ha pareggiato in trasferta. In Prima Categoria buon pari esterno del Santa Sofia. In Seconda da segnalare i 4 gol del 42enne Daniele Valbonesi, punta del Real Cava.

Promozione (26ª giornata): Verucchio-Fratta Terme 0-0, Cotignola-Forlimpopoli 1-0 (Minguzzi), Cattolica-Civitella 4-1 (2 F. Cuomo, A. Cuomo, Pasolini; Fazzini). Classifica: Sampierana 56; Faenza 50; Fratta Terme, Cattolica 49; Pietro in Vincoli 46; Forlimpopoli, Classe, Bakia Cesenatico 39; Bellariva 37; Del Duca 35; Misano 34; Civitella 32; Cotignola 29; Verucchio 28; Stella 27; Torconca 25; DueEmme 23; Cervia 11.

Prima Categoria (22ª giornata): Frugesport-Carpena 1-0 (Zuccarino), Sporting Predappio-Modigliana 3-3 (Aloè, Ranieri, Dene; Madou. Bertocchi, Tagliaferri), Edelweiss Jolly-Real Fusignano 2-2 (Biserni, Brandino; Di Pinto, Otog), Savarna-Santa Sofia 2-2 (Garavini, Conti; Nassiri, Campacci), Meldola-Torresavio 1-1 (Parabita; Totaro), Santagata-Pianta 1-1 (Valli; aut. Valli). Classifica: Frugesport 52; San Vittore 42; Savio 41, Edelweiss Jolly 40; Carpena 38; Pianta 37; Modigliana 35; Santa Sofia 31; Savarna 27; Meldola 26; Sporting Predappio 25; Fosso Ghiaia 21; 2000 Cervia 20; Azzurra 18; Fusignano, Sant’Agata 16.

Seconda Categoria (20ª giornata). Girone N: San Zaccaria-Real Cava 1-9 (Giallongo; 4 Valbonesi, 2 Yabre, Monti, Casadei), Vecchiazzano-Fornace Zarattini 2-1 (Murianni, Raffelli; Tampieri rig.), Valmontone Castrocaro-Romagna 2-0 (Nannetti, Ragazzini rig.), Deportivo Roncadello-Low Ponte 1-3 (Casamenti; Giovanardi rig., Peronespolo, Turchetti), Fiumanese-Godo sospesa sul 2-1 per rissa all’86’ (ne riportiamo in cronaca). Classifica: Vecchiazzano 54; Marina, San Pancrazio 43; Low Ponte 36; Fiumanese 34; Romagna 30; Fornace Zarattini 29; Real Cava, Casalborsetti 26; Valmontone Castrocaro 19; Deportivo Roncadello, Portofuori 18; Godo 10; San Zaccaria -3. Girone O: Ronta-Collinello 0-0, Pioppa/Gattolino-San Colombano Italtex 0-3 (D’Altri, Caputo, Bertaccini). Classifica: Ronta 44; Rumagna 42; Collinello 39; Rubicone/Calisese 35; San Colombano Italtex 29, Dismano Udt 28; Pioppa/Gattolino, A. Poggio 26; Capanni 23; Borghigiana, R. Montefeltro 21; Perticara 19, 18; Aurora, Sarsinate 17.

Franco Pardolesi