Risultati post season dilettanti: playoff, retrocessioni e promozioni

Tutti i risultati della post season dei dilettanti.

Serie D. Semifinali playoff Ravenna-Pistoiese 2-0 dts e Lentigione-Tau 1-2, finale (25/5) Pistoiese-Tau. Playout Corticella-Sammaurese 0-2 (Corticella retrocesso).

Eccellenza. Nel girone ’A’ finale playoff Nibbiano-Vianese 0-1 (foto). Nel girone ’B’ finale playoff Mezzolara-Pietracuta 2-0. Spareggi nazionali 1° turno (25/5 e 1/6) Montecchio Gallo – Vianese (chi vince trova la vincente di Maccarese-Monastir) e Montespaccato – Mezzolara (chi vince trova la vincente di Castelnuovo Vomano-Valentino Mazzola), secondo turno 8 e 15/6, le 7 vincenti salgono in D.

Promozione. Le 4 finali playoff di girone: ’A’ Bobbiese-Futura Fornovo M. 2-1, ’B’ Sanmichelese-Campagnola 0-2, ’C’ Comacchiese-Valsetta 2-0 e ’D’ Young Santarcangelo-Misano 2-2 dts. Mercoledì 21 le semifinali regionali: Bobbiese-Campagnola e Y. Santarcangelo-Comacchiese. La finale regionale domenica 25. Le 4 vincenti dei playoff di girone e il Futura vincitore di Coppa sono ripescate in Eccellenza. Prima. Le 8 finali playoff di girone: ’A’ San Secondo-Sp. Fiorenzuola 1-0, ’B’ Traversetolo-Solignano 3-1, ’C’ Libertas-Falk 0-1, ’D’ Maranello-Spilamberto 1-0, ’E’ Real Sala-Galeazza 1-3, ’F’ Reno Molinella-Tozzona P. 2-1 dts, ’G’ San Vittore-Santa Sofia 2-0, ’H’ Bellaria-Torconca 2-0. Mercoledì 21 nei quarti regionali: Maranello-Traversetolo, San Secondo-Falk, Bellaria-Reno, San Vittore-Galeazza. Le semifinali regionali si giocano domenica 25, la finale domenica 1/6: chi vince il playoff regionale è promosso, ma ci sono altri 4 posti (Spes vincente di Coppa + 3). Seconda. Così le 14 finali playoff di girone: ’A’ S.Lazzaro F.-Bobbio Perino 0-1, ’B’ Viarolese-San Lorenzo 0-2, ’C’ Vicofertile-Eri 96 Vianino 2-1, ’D’ San Prospero Cor.-V. Mandrio 1-1 dts, ’E’ U. Albinea-Carpineti 3-2, ’F’ Ubersetto-San Paolo 1-2, ’G’ Rivara-Sermide 1-0, ’H’ Monte San Pietro-Lovers 0-2, ’I’ L. Ghepard-Porretta 2-3, ’L’ Dogatese-O. Quartesana 1-2, ’M’ E. Lavezzola-Vis Faventia 1-0, ’N’ 2000 Calcio-Fiumanese 0-2, ’O’ Rubicone C.-A. Frampula 2-1, ’P’ Superga-A. Poggio 2-1. Domenica 25 il playoff regionale con questi abbinamenti: San Lorenzo-Superga, San Paolo-San Prospero C., Lovers-Fiumanese, E. Lavezzola-Bobbio Perino, Porretta-Rivara, U. Albinea-Vicofertile, Rubicone C.-O. Quartesana. Ci sono 9 posti ripescaggio (uno va al Crevalcore vincente di Coppa). Nel ritorno playout girone ’F’ Levizzano-J. Fiorano (and. 1-1) 1-1, J. Fiorano retrocesso. Terza. Così il primo turno playoff. Nel girone ’A’ Magreta-A. Solignano 3-0, San Francesco-Academy 2-2 e Terre di Castelnuovo-Union 81 3-2,

Mercoledì 21, dopodomani, sono in programma invece le semifinali Madonna di Sotto-Terre di Castelnuovo e Magreta-San Francesco. Nel girone ’B’ Cognentese-Gaggio 0-1, Cortilese-Sanfa 2-2 e Concordia-Monari 3-1, mercoledì 21 le semifinali Virtus Possidiese-Gaggio e Cortilese-Concordia. La finale domenica 25.

Davide Setti