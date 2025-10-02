RISULTATO AD OCCHIALI. Carrarese, punto d’oro col Modena. La capolista rallenta ai ’Marmi’. Finotto spreca le uniche occasioni

Carrarese

0

modena

0

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Ruggeri, Illanes, Imperiale; Zanon (80’ Bouah), Schiavi (80’ Rubino), Zuelli, Bozhanaj (68’ Hasa), Cicconi; Finotto (85’ Torregrossa), Abiuso (68’ Sekulov). A disp.: Fiorillo, Oliana, Belloni, Melegoni, Distefano, Calabrese, Parlanti. All. Calabro.

MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Dellavalle; Zampano, Magnino (82’ Sersanti), Gerli, Pyyhtia (46’ Santoro), Zanimacchia (63’ Cotali); Defrel (63’ Di Mariano), Mendes (63’ Gliozzi). A disp. Bagheria, Cauz, Nieling, Nador, Ponsi, Massolin, Caso. All. Sottil.

Arbitro: Galipo’ di Firenze.

Assistenti: Niedda e Belsanti.

Quarto uomo: Perenzoni.

Var: Mazzoleni.

Avar: Gualtieri.

Note: spettatori 3.044 per un incasso di 45.724 euro; angoli 4-6; ammoniti Dellavalle, Pyyhtia, Schiavi, Calabro (dalla panchina), Tonoli, Magnino, Illanes; recupero 3’ e 3’.

CARRARA – Pari e patta tra Carrarese e Modena ma alla fine l’unica a poter accampare qualche rimpianto è la Carrarese che ha creato quanto meno due grandi occasioni, una per tempo, mentre la temuta capolista Modena non ha mai tirato in porta. Nonostante i soli tre giorni di riposo Calabro ha optato per una formazione all’insegna della continuità con ben 7 giocatori confermati. In particolare ha riproposto la stessa linea a cinque di Empoli.

Il match si è aperto con un’occasione clamorosa per i marmiferi. Abiuso al 3’ si è inventato un’apertura in verticale mandando in porta Finotto che però si è fatto ipnotizzare da Chichizola. Un’azione che ha saputo tanto di promessa non mantenuta perché in pratica nella prima frazione non è successo più nulla. Il Modena ha fatto tanta densità in mezzo con Defrel che partiva spesso da una posizione molto arretrata e la Carrarese ha trovato gli spazi sempre intasati. Con una catena di sinistra poco ispirata e toccato soprattutto a Zanon sulla destra a provare a sfondare. Al 45’ da sponda di Abiuso è arrivata una girata a rete di Schiavi ma troppo fiacca e per questo facile preda di Chichizola.

Anche nella ripresa i locali si sono procurati quasi subito una grossa chance per segnare. Al 59’ è scappato sul fondo Zanon sul cui cross sono state murate le conclusioni di Schiavi e Cicconi ma non la girata in area di Finotto sventata in corner da un provvidenziale volo di Chichizola. Sottil ha provato a mescolare le carte cambiando tutto l’attacco e inserendo i centrocampisti di spinta Santoro e Sersanti ma gli apuani hanno retto bene in un finale avaro di emozioni.

Gianluca Bondielli