Risultato clamoroso a Caravaggio. Alcione, debutto col botto. Atalanta battuta a domicilio

Esordio con il botto nel calcio professionistico per la matricola milanese Alcione che espugna il campo dell’Atalanta under23 con un meritato 2-1. Al Comunale di Caravaggio la baby Dea, sguarnita dalle tante assenze dovute alle convocazioni in prima squadra, cede agli Orange ben organizzati difensivamente e bravi a sfruttare le ripartenze, colpendo a freddo dopo appena sette minuti con un contropiede di Invernizzi, favorito da una svista madornale di Comi, per il primo gol dei milanesi in serie C. Ripresa con avvio imperioso dei bergamaschi che dopo due minuti trovano il pari con Vavassori bravo a colpire al volo di sinistro su cross di Vlahovic. Nerazzurri in forcing per il raddoppio ma l’Alcione in contropiede è pericoloso e colpisce il palo con Palombi. All’80’ l’azione del raddoppio con cross da sinistra di Di Marco e stacco di testa per Bagatti per la rete che regala la prima storica vittoria in C ai milanesi.

ATALANTA U23-ALCIONE 1-2

Atalanta U23 (3-4-1-2): Dajcar 5,5; Bergonzi 6, Comi 5 , Ghislandi 6 (85’ Camara sv); Idele 6 (67’ Ghezzi 6), Gyabuaa 6, Panada 6 (85’ Kraja sv), Bernasconi 6; Muhameti 6 (46’ Bonanomi 6); Vlahovic 5,5, Vavassori 7 (77’ Fiogbe 5,5). All. Modesto 6

Alcione (4-3-2-1): Bacchin 6,5; Miculi 6 (90’ Caremoli sv), Pirola 6, Chierichetti 6, Di Marco 7; Palma 6,5 (81’ Pio Loco 6), Piccinocchi 6,5, Bagatti 7 (86’ Bertolotti sv); Invernizzi 7, Bright 6,5; Palombi 6,5. All.: Cusatis 6,5

Arbitro: Terribile 6

Marcatori: 8’ Invernizzi, 47’ Vavassori, 80’ Bagatti