Lucchese-Perugia 2-1, il Grifo passa subito in vantaggio poi crolla nella ripresa

Lucca, 17 febbraio 2025 – Disastro Perugia: illude con un vantaggio lampo di Matos, poi si fa riprendere e addirittura superare dalla Lucchese. I tre punti cruciali per il campionato se li aggiudica la squadra di casa che, così, spedisce il Perugia all’inferno. In tribuna c’è anche il presidente Faroni, rientrato dall’Argentina e dopo quanto accaduto nulla è più così scontato. La società rifletterà sulla situazione che adesso vede il Grifo al quintultimo posto insieme alla Lucchese. Dopo il gol al 4’ il Perugia va vicino al raddoppio ma poi esce dal campo e lascia alla Lucchese le speranze per crederci. È nella ripresa che accade il patatrac, con i padroni di casa che conquistano l’intera posta. Una situazione incomprensibile e inaccettabile.

La gara. Zauli, con più attaccanti a disposizione, sceglie una formazione offensiva per aggredire l’avversario. E così ci sono insieme Montevago, Matos, Cisco e Kanoute. Davanti l’attacco è mobile ma vivo e così al 4’ il Perugia passa con Matos grazie al supporto di Kanoute che sfrutta la spizzata di Montevago. L’atteggiamento è quello giusto, non mancano le sbavature ma da una della Lucchese ne approfitta Cisco che salta un avversario e conclude a fil di palo (7’). Da qui in poi, però, è la squadra di casa a fare la gara e a rendersi pericolosa. Si prende il campo, con i biancorossi imprecisi in fase di impostazione. L’occasione per la Lucchese arriva al 29’ su punizione di Saporiti, deviata da Gemello in angolo. Il Perugia pasticcia un po’ nell’uscire dalla pressione della Lucchese e la squadra di Gorgone colleziona calci piazzati. Il Perugia fatica a salire, la Lucchese allo scadere del primo tempo ci prova con Antoni, Gemello ci mette una pezza e subito dopo con Magnaghi. La ripresa inizia come buona parte del primo tempo, con la Lucchese che trova un varco e ci prova dalla distanza con Catanese. E così che arriva anche il pareggio di Magnaghi (6’) che con un rasoterra fa secco Gemello. Mentre al 15’ è la traversa colpita da Saporiti che salva il portiere e il Perugia. Il Grifo si sbilancia per giocatori che ha in campo e perché vuole vincere. Zauli allora cambia, dentro Joselito e fuori Montevago con la squadra che perde ancora più campo. La musica non cambia, anzi si fa ancora più stonata, su calcio piazzato la Lucchese passa (25’) con Magnaghi. Con lo svantaggio, Zauli cambia ancora, dentro Seghetti per Torrasi. E poi anche Marconi, ma il Perugia non riesce a recuperare al disastro.

Tabellino

LUCCHESE 2-PERUGIA 1

Lucchese (3-5-2): Melgrati; Gucher, Da Silva (1’st Benedetti), Rizzo; Gemignani (49’st Cartano), Tumbarello (45’st Salumaa), Visconti, Catanese (35’st Galli), Antoni; Saporiti, Magnaghi (35’st Selvini). A disposizione: Coletta, Allegrucci, Benedetti, Moschella, Badje, Gheza, Selvini. Allenatore: Gorgone

PERUGIA (3-4-2-1): Gemello; Leo, Dell’Orco, Giraudo (1’st Plaia); Cisco (34’st Marconi), Torrasi (27’st Seghetti), Broh, Lisi (1’st Giunti); Matos, Kanoute; Montevago (18’st Joselito). A disposizione: Albertoni, Yimga, Lickunas, Polizzi, Seghetti, Marconi. Allenatore: Zauli

Arbitro: Domenico Castellone di Napoli (Fabio Dell’Arciprete e Luca Bernasso; Quarto Ufficiale: Domenico Pietraglione).

Ret: 4’pt Matos, 6’st Magnaghi, 25’ Magnaghi

Note: ammoniti Giraudo, Gucher, Plaia.

Spettatori: 2007 presenti di cui 160 da Perugia.