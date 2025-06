Ritorna il 'Calcio dei Licei': finali oggi allo stadio Morgagni

Ritorna la tradizione dei tornei di calcio scolastici, nelle settimane che precedono l’ultima campanella dell’anno. Un paio di settimana fa è iniziata la manifestazione denominata ‘Calcio dei Licei’ alla quale hanno preso parte dieci formazioni delle scuole superiori forlivesi. Le due finali si giocano oggi sull’erbetta dello stadio Morgagni, degna conclusione dopo le gare eliminatorie svoltesi all’Antistadio numero 3 ‘Elvezio Ortali’. Una prima fase seguitissima da amici e familiari, con la tribuna del secondo campo da gioco dell’impianto forlivese sempre strapiena.

A introdurre la presentazione delle finali è stato l’assessore allo sport Kevin Bravi: "Siamo molto soddisfatti dell’approccio dei ragazzi a questa iniziativa, che era già a buon punto per gli aspetti organizzativi e anche economici. Un’iniziativa che abbiamo immediatamente appoggiato considerato l’aspetto valoriale di un torneo nel quale sono messi in evidenza il rispetto degli arbitri e degli avversari e che continueremo a sostenere anche nei prossimi anni".

Nicolas Lazzarini, organizzatore dell’evento, ha sottolineato: "Alla rinascita di questa tradizione avevo già pensato quando frequentavo il Liceo Scientifico, nei tempi nei quali il torneo non si disputava. Una soddisfazione essere ripartiti con un successo che è andato oltre le aspettative grazie anche ai trenta sponsor che hanno dato il loro contributo".

Nella prima semifinale giocata ieri si sono affrontate difronte DNA Striker (Liceo Scientifico) e Boca Ragio (Ragioneria), nella seconda il derby tra liceali tra Dream Team e FC7. Le altre squadre partecipanti: All Stars (istituto Ruffilli), Besiktas (Itas), Salesiani, Itaer, Anti Pula (Alberghiero Forlimpopoli) e Baita (Itts). Oggi, alle 18, in programma la finale per il terzo posto e, alle 20.30, la finalissima. Tutte le gare sono arbitrate dai fischietti messi a disposizione dal Centro Sportivo Italiano di Forlì. Possibilità di ristoro presso il ristorante Serial Burgher.

Franco Pardolesi