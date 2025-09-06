Ritorno al futuro in panchina. Mister D’Alesio si riprende il Rimini

Niente organico, niente organigramma. I tempi non sono ancora maturi in casa Rimini. Ma c’è un ritorno al passato in panchina e un ritorno al ’Neri’ per la gara di domani con la Ternana. Il club ha saldato il debito con il Comune in extremis e potrà rimettere piede sul sintetico di casa. Ma ancora non si sa se il match della terza giornata di campionato potrà essere disputato a porte aperte. Niente via libera del Gos, tornato a riunirsi ieri pomeriggio. Mancano ancora alcuni documenti indispensabili per far aprire i cancelli del ’Neri’ e il club di Piazzale del Popolo avrà tempo fino a questa mattina per mettersi in regola. Scadenza ultima, altrimenti la gara con la Ternana verrà disputata a porte chiuse.

Detto dello stadio si passa alla squadra. Con l’ennesimo ribaltone in panchina. Braglia si è dimesso. "Io e il mio staff – rivela l’allenatore a Tuttoc.com – avevamo avuto delle garanzie, sin dai primi incontri. Poi, piano piano, tutte queste garanzie sono venute meno e abbiamo deciso di liberarci, in modo da poter lavorare da altre parti. Abbiamo deciso di andare via senza pretendere alcun compenso, in modo che quelle somme possano essere destinate ai tesserati". "Con il mister – dice la proprietaria del club Giusy Anna Scarcella, in conferenza al fianco del presidente Espedito Siniscalchi – è stata fatta una risoluzione consensuale. In panchina andrà D’Alesio. E’ una persona che a me piace molto, è davvero un ragazzo eccezionale. Si è reso subito disponibile". Un ritorno al passato.

Non c’è in conferenza, ma c’è, anche un nuovo direttore generale: Stefano Giammarioli. Da qualche giorno lavora per il Rimini, ma non è ancora sotto contratto. Come gran parte della truppa, considerando che la fideiussione extra budget non è ancora stata depositata. Ma al tavolo con la Scarcella, c’è l’ennesimo volto nuovo, quello di Demetrio Sartiano, nuovo club manager. "Abbiamo la fortuna di collaborare con un gruppo estero, per scambiare le culture. Parliamo di un gruppo arabo – dice – Non siamo qui per divertici, siamo qui per lavorare. Vogliamo proseguire un progetto, che diventa nuovo con Giusy Anna Scarcella". Dall’Australia all’Arabia è solo un attimo.