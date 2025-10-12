Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. RITORNO ALLA VITTORIA. La Castelfrettese si impone sul San Costanzo

RITORNO ALLA VITTORIA. La Castelfrettese si impone sul San Costanzo

M. 1 CASTELFRETTESE 2 MAROTTESE: Palazzi, Cozzolino (21’ st Pierini), Vitali (32’ st Polverari), Catalano (32’ st Petrini), Ferri (42’...

di MICHELE CARLETTI
12 ottobre 2025
Pallone

Pallone

XWhatsAppPrint

M.

1

CASTELFRETTESE

2

MAROTTESE: Palazzi, Cozzolino (21’ st Pierini), Vitali (32’ st Polverari), Catalano (32’ st Petrini), Ferri (42’ st Mendy), Passarini, Zepponi (21’ st Carta), Speranzini, Benvenuti, Saurro S., Saurro A. All. Carta.

CASTELFRETTESE. Giovagnoli, Cerasa, Bartolini, Rinaldi (26’ st Rossini), Mazzieri, Lucchetti, Zanini (30’ st Mazzarini), Brunori (41’ st Brunetti), Serrani, Parasecoli (19’ st Lazzarini), Novelli (21’ st Ortolani). All. Bugari.

Arbitro: Esposito di San Benedetto del Tronto Reti: 28’ pt Novelli, 17’ st Serrani, 44’ st Saurro S. Note: espulso al 49’ st Speranzini.

La Castelfrettese torna alla vittoria sul campo del San Costanzo.

La squadra di Bugari passa poco prima della mezz’ora con Novelli.

Speranzini fa venire i brividi in un paio di occasioni a Giovagnoli, ma è la Castelfrettese a raddoppiare con Serrani con un tiro angolato.

Nel finale i padroni di casa riaprono la partita, ma è la Castelfrettese a esultare.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su