RITORNO ALLA VITTORIA. La Castelfrettese si impone sul San Costanzo
MAROTTESE: Palazzi, Cozzolino (21’ st Pierini), Vitali (32’ st Polverari), Catalano (32’ st Petrini), Ferri (42’ st Mendy), Passarini, Zepponi (21’ st Carta), Speranzini, Benvenuti, Saurro S., Saurro A. All. Carta.
CASTELFRETTESE. Giovagnoli, Cerasa, Bartolini, Rinaldi (26’ st Rossini), Mazzieri, Lucchetti, Zanini (30’ st Mazzarini), Brunori (41’ st Brunetti), Serrani, Parasecoli (19’ st Lazzarini), Novelli (21’ st Ortolani). All. Bugari.
Arbitro: Esposito di San Benedetto del Tronto Reti: 28’ pt Novelli, 17’ st Serrani, 44’ st Saurro S. Note: espulso al 49’ st Speranzini.
La Castelfrettese torna alla vittoria sul campo del San Costanzo.
La squadra di Bugari passa poco prima della mezz’ora con Novelli.
Speranzini fa venire i brividi in un paio di occasioni a Giovagnoli, ma è la Castelfrettese a raddoppiare con Serrani con un tiro angolato.
Nel finale i padroni di casa riaprono la partita, ma è la Castelfrettese a esultare.
