Ritorno imminente. Finalmente ci siamo. Filippo Boccardi verso il recupero

Filippo Boccardi, dopo il lungo stop, potrebbe tornare a disposizione di Magrini per la partita di domani. "Lunedì sono stato sottoposto a un’ecografia di controllo – ha dichiarato, ospite di ‘Al Club con la Robur’ – e la lesione si è rimarginata, si è chiusa del tutto; ma in accordo con il mister ci siamo presi una settimana piena di lavoro. Ho lavorato due giorni a parte, da giovedì ho ripreso ad allenarmi con il gruppo". L’attaccante non vede l’ora di poter tornare a dare il proprio contributo. "Non è facile rimanere fuori cinque giornate – le sue parole –. Abbiamo il compito di riportarle il Siena dove merita. Capisco le delusioni che i tifosi hanno subìto. Questo deve essere un punto di ripartenza: ce la metteremo tutta, un passo alla volta". Boccardi ha incrociato Magrini a Grosseto: è lui che lo ha voluto in bianconero. "È come lo vedete – ha spiegato Boccardi –. Una persona vera, istintiva, non si fa problemi a dirti le cose. È molto bravo a gestire il gruppo. Il Siena di adesso è più forte di quel Grosseto che vinse l’Eccellenza. Lui arrivò a campionato in corsa, eravamo primi ma il presidente decise di cambiare. Per me, di Grosseto, è stato molto particolare. Capisco Bernardo Masini che gioca nella squadra della sua città, è bello ma anche difficile".