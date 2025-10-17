Acquista il giornale
  4. Ritrovata la fiducia. Chiesanuova eliminato dalla Coppa, ma la squadra ha vinto giocando bene. Centro di Perri all’esordio

Ritrovata la fiducia. Chiesanuova eliminato dalla Coppa, ma la squadra ha vinto giocando bene. Centro di Perri all’esordio

di ANDREA SCOPPA
17 ottobre 2025
La Coppa Italia è svanita, andata, ma al Chiesanuova è tornata la fiducia. La "prima" di mister Mariotti è finita con l’eliminazione dalla competizione, a passare in semifinale è stata la Civitanovese, tuttavia il blitz 1-2 messo a segno dai suoi ragazzi al Polisportivo non può che ridare serenità e convinzione al gruppo. Quello che ci voleva in vista di partite onestamente più importanti, ci riferiamo al campionato, soprattutto a causa del pessimo avvio che ha fatto scivolare la squadra in penultima posizione.

Mariotti ha schierato il Chiesanuova con un 4-3-3 versatile, va detto che al 99% la formazione non sarà quella che vedremo tra due giorni ad Urbino, poichè il centrale Hernandez è rimasto in panca, Mongiello è entrato nella ripresa e Sopranzetti è stato centrale d’occasione. Però la squadra è piaciuta per atteggiamento e gioco, rimontando lo svantaggio e sfiorando il tris nel finale. Altra buona notizia il primo centro di Perri, sempre più pronto a prendersi il posto da titolare scalzando Papa (ancora senza reti). In porta Mariotti ha scelto il baby Zannotti e la non convocazione dell’esperto Monti è molto probabilmente riprova della rapida conclusione della sua parentesi a Chiesanuova.

Andrea Scoppa

