Riunione tecnica dopo il ko. La Maceratese si compatta

Incontro prima dell’allenamento alla presenza del presidente Alberto Crocioni, dell’allenatore Matteo Possanzini, del direttore generale Stefano Serangeli, del diesse Nicolò De Cesare e del responsabile scouting Matteo Siroti. Non è una novità, ma una consuetudine che si ripete da tanto tempo, ma questa riunione ha un enorme valore dopo le ultime due partite in cui i biancorossi hanno perso la vetta incappando poi a Urbino pochi giorni fa nella seconda sconfitta in campionato. Si va quindi avanti compatti tra società e staff tecnico, c’è una stagione da portare a termine e i biancorossi sono attesi dalla partita casalinga con il Fabriano Cerreto che acquista una grande rilevanza. La squadra deve tornare alla vittoria per cancellare la sconfitta di domenica a Urbino arrivata al termine di una prestazione deludente.

Ieri la formazione ha ripreso la preparazione; domenica non ci sarà Lucero, il difensore non è comunque al top, perché il cartellino giallo preso pochi giorni fa farà scattare la squalifica essendo in diffida. Non si è allenato nemmeno l’attaccante Luca Cognigni, anche lui non al meglio della condizione fisica e dopo una settimana complicatissima e drammatica per l’improvvisa scomparsa del padre. Ma adesso c’è da prepararsi per il match contro il Fabriano Cerreto, una gara che nasconde non poche insidie perché la squadra affidata a Mariotti sta tenendo un buon passo. Mai come in questo sarà importante l’aiuto e il sostegno del pubblico per superare un momento complicato la stagione e riprendere corsì la corsa.