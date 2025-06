Rivalta trionfa nella finale play-off di Terza categoria contro Sporting Tre Croci

RIVALTA0SPORTING TRE CROCI0

RIVALTA: Guadagnucci, Cortenova (15’st Gnegne), Malafronte, Santoro, Lombardo, Panciroli (26’st Banse), Tate, Scialo, Mbaye, Gherardini (2’sts Mantione), Gaglione (20’st Bianco). A disp.: Di Pietro, Bande, Montemurro, Cappa, Rispoli. All.: Palmisano

SPORTING TRE CROCI: Martini, Kanxha (30’st Marino), Acito (15’st Meglioli), Guagliardo, Rocchi, P.Iacovino, A.Iacovino, Fiorentino (25’st Palicelli), Paterlini, Peterlini, Gaspari (20’st Paderni, 45’st Zanti). A disp.: Oleari, Sforacchi, Tini, Di Mattia. All.: Sula

Arbitro: Lassouli di Reggio Emilia

Note: dopo lo 0-0 nei 120’ ha vinto il Rivalta per miglior piazzamento in classifica. Ammoniti Gherardini e Malafronte. Espulso Scialo (R) al 10’sts.

Braccia al cielo per il Rivalta che si aggiudica la finale play-off di Terza categoria. La neo-nata formazione cittadina può così brindare all’inaspettato quanto miracoloso salto al piano superiore grazie al nulla di fatto confermato ai supplementari nell’epilogo con lo Sporting Tre Croci. Buone prospettive di ripescaggio anche per il club scandianese che per esultare avrebbe dovuto vincere con qualsiasi score. Match molto equilibrato al Parrocchiale di Rivalta, sede scelta anche la settimana scorsa dai cittadini di mister Palmisano nel sofferto hurrà in semifinale contro gli Amici di Davide, con pochissime occasioni da gol da una parte e dall’altra: locali pericolosi due volte col centravanti Mbaye che però difetta di mira, mentre per la formazione di mister Sula è capitan Rocchi nel secondo tempo supplementare a sfiorare il bersaglio grosso. Chance anche per il puntero Paterlini che però non inquadra la porta durante la prima frazione. Negli extra time gioco molto spezzettato anche a causa del gran caldo estivo e, nonostante il rosso rifilato a Scialò, il Rivalta riesce a chiudere a reti inviolate, sigillando così un girone di ritorno strepitoso concluso con una rimonta che ha garantito la seconda piazza alle spalle dell’incontrastato Sporting Cavriago.