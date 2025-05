Rivara trionfa sul Sermide: vittoria nei playoff di Seconda 'G' con rigore di Braghiroli

RIVARA1SERMIDE0

RIVARA: Pratissoli, Adsaoui (81’ Luppi R.), Goldoni, Vacchi, Braghiroli, Luppi M., Giurgevich (61’ Paganelli), Masiello (61’ Veronesi), Malagoli (81’ Vuksani), Ghiotti (88’ Tassinari), Poletti. A disp: Pivanti, Pedrazzi, Kumar, Gallini. All: Bergamaschi

SERMIDE: Michelini, Barbieri (88’ Mantovani), Massarenti, Mora (36’ Moi), Rudatis, Bertarello, Gjini, Batozzi, Zambelli, Merighi (76’ Cavaggion), Harakat (46’ Travaini). A disp: Zanasi, Guandalini, Saini. All: Varani

Arbitro: Digiesi di Modena

Reti: 12’ (rig.) Braghiroli

Note: al 79’ Pratissoli para un rigore a Zambelli. Espulso al 49’pt Rudatis, ammoniti Rudatis, Masiello, Travaini, Braghiroli, Barbieri, Gjini

Un rigore di Braghiroli fa esultare il Rivara che vince la finale playoff di Seconda ’G’ sul Sermide e vola ai playoff regionali: domenica 25 se batterà il Porretta (in campo neutro) la squadra di Bergamaschi sarà certa della Prima categoria. Dopo 3’ Vacchi di testa su corner sfiora il gol che arriva al 12’: Malagoli viene atterrato in area da Rudatis, rigore che Braghiroli trasforma. Al 31’ Barozzi si infila in area, Pratissoli compie un miracolo e salva l’1-0. Prima del riposo Adsaoui lancia Giurgevich in contropiede che non sfrutta l’occasione, poi nel recupero secondo giallo per Rudatis e ospiti in 10. Nella ripresa al 79’ Luppi la tocca di mano in area, altro rigore assegnato dal direttore di gara ma a favore degli ospiti, batte Zambelli, ma trova un super Pratissoli che para e salva il risultato. Nel finale il Sermide ci prova con Travaini e Gjini, ma la difesa del Rivara controlla.