Riviera del Conero Cup: trionfi e promozione del calcio femminile

La "Riviera del Conero Cup" ha regalato tre giornate indimenticabili per il calcio femminile. Organizzato dalla CF Maceratese del presidente Massimiliano Avallone, la "Riviera del Conero Cup" ha coinvolto alcune delle realtà più promettenti del panorama nazionale. SI è giocato sui campi di Sirolo, Numana e Potenza Picena. Di seguito l’elenco di tutte le società partecipanti: Atalanta, Sassuolo, Inter, Como 1907, AS Roma, FC Crotone, Salernitana, Pro Sesto 1913, Modena Femminile, ACF Arezzo, Trieste Club Altura, CBS Torino, Be Fasano, Gualdo, Lecco 1912, Grifone Women, Rinascita Doccia, Treviso, Perugia, Villa Musone, CF Maceratese, Sangiustese, Jesina, Mandolesi, Ancona, Fortuna Fano, Ascoli.

Nella categoria Under 15, a salire sul gradino più alto del podio è stato il Perugia, al secondo posto si è classificato l’Ascoli, mentre la Pro Sesto 1913 ha conquistato il terzo posto. Tra le più piccole dell’Under 12, ha vinto la AS Roma, seguita dall’Inter. Grande soddisfazione anche per la padrona di casa CF Maceratese, che ha conquistato il terzo posto. Nella categoria Under 10, il primo posto al Como 1907, secondo il Sassuolo e terza la CF Maceratese.

La CF Maceratese è orgogliosa di aver ospitato un evento così ricco di contenuti sportivi e umani e rinnova il consueto impegno nella promozione del calcio femminile sul territorio, ringraziando in particolar modo le amministrazioni comunali che hanno dato l’opportunità di disputare le gare nei propri impianti.