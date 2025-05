Rivoluzione nel mercato dei dilettanti: cambiamenti e conferme nei club

Tante le novità sul fronte del mercato dei dilettanti.

Ganaceto. La ’bomba’ di giornata arriva dai biancoverdi dove dopo due anni d’oro (vittoria della Prima e 7° posto in Promozione) saluta in blocco il terzetto che era arrivato nell’estate del 2023: hanno infatti detto addio mister Matteo Virgilio, il direttore sportivo Nicola Zannoni e il direttore tecnico Alessio Celeste. "La nostra avventura termina qui – spiega Zannoni – siamo tutti e tre sul mercato, in attesa di un progetto serio e ambizioso". Ora la palla in casa biancoverde passa al presidente Tassoni che dovrà definire il futuro del club, per il quale si era parlato anche di una possibile unione con la Solierese, che però non ha trovato conferme.

Montombraro. Dopo l’addio da Fanti è Stefano Antonelli, ex Colombaro, il nuovo tecnico biancazzurro. "Siamo molto contenti – spiega il ds Nicolò Olivetti – puntiamo su un allenatore di categoria che ci ha colpito per la grande condivisione delle idee. Fanti a metà stagione era stato messo in discussione non per i risultati sportivi ma per valutazioni su altri aspetti. Poi a dicembre il dg Salvioli ha fatto il capolavoro Rizzo sul mercato. La squadra? Vogliamo confermare gran parte del gruppo".

Le altre. Allo Junior Finale neopromosso in Prima si cambia in panchina con l’addio da mister Riccardo Cumani. "Per il sostituto – spiega il presidente Michele Caleffi – la valutazione si è ristretta a due nomi". Conferma invece per i tecnici delle altre due vincitrici di Seconda, Adolfo Gentilini alla guida dell’Appennino e Alessandro Michelini alla Modenese. Restando in Prima all’Atletico Spm si va verso la conferma di Cristiano Fochi, al Valsa Savignano c’è stato un primo incontro con mister Santini. Il Campogalliano ha scelto Attilio Cortese (ex Villadoro e Modenese) come nuovo ds, in panchina resta Buffagni. Alla Fonda dopo la discesa in Terza si punterà ancora su mister Palladino. "Purtroppo l’annata si è chiusa nel modo peggiore – spiega il ds Matteo Ballocchi – ma stiamo già lavorando per la Terza, partendo dalla volontà di confermare il mister per ricreare un gruppo che ci faccia essere subito competitivi".