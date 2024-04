Rizzo Pinna sbaglia, ma Yeboah no. L’ex ds Obbedio in tribuna: tornerà?

Lucchese ed Arezzo si spartiscono un punto per uno. Tutto succede nel secondo tempo: al gol di Risaliti, risponde Yeboah a pochi minuti dalla fine. Nel mezzo, il rigore sbagliato da Rizzo Pinna. E’ stato un derby in posticipo che, al "Porta Elisa", ha richiamato un discreto pubblico, nonostante la giornata lavorativa e la diretta televisiva, soprattutto nelle due curve, con la Ovest rimasta, come sempre nelle ultime gare, in silenzio fino al 20’ del primo tempo.

La Lucchese sta provando con le ultime forze rimaste a centrare un posto nei play-off, per questo vincere il derby era la parola d’ordine.

Gorgone schiera la consueta squadra, senza grandi cambiamenti, così come l’"ex" Indiani che vuole assolutamente provare a mantenere il posto nei play-off. Tanti gli "ex" in tribuna a seguire questo big-match: come l’allenatore Ivan Maraia, l’ex centrocampista Silvio Giusti, l’ex portiere Davide Quironi, attuale preparatore dei portieri della Nazionale Under 17; poi Marco Napolioni, Corrado Ferracuti ed il "ds" dell’Albinoleffe, Antonio Obbedio (che abbia di nuovo un futuro in rossonero?).

La prima conclusione del match arriva al 5’, con Guccione che, dopo essersi accentrato, calcia rasoterra, ma Chiorra riesce a respingere, anche se non trattiene. Il pallino del gioco, però, lo tiene l’Arezzo che lascia pochi spazi di manovra; ma, al 15’, arriva l’occasione che potrebbe cambiare il match: Catanese atterra Gucher in area di rigore; il direttore di gara, da abuon posizione, indica subito il dischetto del rigore: dagli undici metri Rizzo Pinna si fa respingere la palla da Trombini (e per il capocannoniere rossonero è il secondo penalty stagionale sbagliato, dopo quello, sempre in casa, contro il Sestri Levante).

L’Arezzo torna di nuovo in avanti al 21’, ancora con Guccione, ma Chiorra questa volta è bravo in parata plastica a fare sua la sfera. La Lucchese, dopo il rigore sbagliato, prova a riorganizzare le idee, ma non è semplice. Al 24’ Tumbarello va via sulla destra, entra in area di rigore e, dalla linea di fondo, mette al centro un bel rasoterra, sul quale, però, Rizzo Pinna non riesce ad arrivare. Il primo tempo va in archivio senza altre occasioni degne di note, con la Lucchese che ha provato in qualche spazio a farsi vedere dalle parti di Trombini, ma la reazione dei rossoneri è stata veramente sterile.

Nel secondo tempo la Pantera parte meglio e, al 4’, un bel tiro di Benassai viene respinto dal portiere. L’Arezzo va vicino al gol con una deviazione da sotto misura di Renzi che, per poco, non sorprende Chiorra all’8’. Bella punizione di Gucher al 12’ che Trombini respinge con i pugni.

La partita non decolla e la Lucchese non riesce a dare la giusta sferzata e non crea grandi occasioni. Gorgone prova a dare maggior spinta offensiva mandando in campo Disanto al posto di Tumbarello. Al 30’ Rizzo Pinna prova a riscattarsi, pennellando una bella punizione che un difensore dell’Arezzo di testa prolunga, con la palla che si stampa all’incrocio dei pali, salvando, così, Tombini.

Ma sono gli ospiti che passano in vantaggio al 33’. Angolo di Guccione che crossa perfettamente sul secondo palo, dove Risaliti, da solo, di testa, batte Chiorra e fa esplodere la gioia dei tifosi ospiti in curva Est.

La Pantera prova a riorganizzare le idee e Gorgone manda in campo forze fresche. E, al 43’, Yeboah pareggia i conti, sfruttando al meglio un cross dalla sinistra del neoentrato De Maria. La Lucchese è, ora, più aggressiva. E, in pieno recupero, con Fedato, sbaglia un "rigore in movimento", calciando alto sopra la traversa.

Finisce, dunque, 1 a 1 questo derby che non ha emozionato e che vede allontanare la zona play-off. Ci saranno da valutare, adesso, le condizioni di Tumbarello e Cangianiello, usciti acciaccati in vista della prossima gara contro la Fermana, domenica, alle 14.

Alessia Lombardi