Robert Kindt: dalla Robur alla promozione in Serie B con il Padova

Dici Robert Kindt, dici successo: l’ex massofisioterapista della Robur, tra i protagonisti della grande cavalcata bianconera della scorsa stagione, ha centrato la seconda promozione consecutiva, con il Padova, neo promosso in Serie B (per l’olandese la seconda in cadetteria con il club biancoscudato). Kindt, nell’estate del 2023 è tornato a Siena, dove aveva lavorato per cinque stagioni in categorie più nobili dell’Eccellenza, chiamato da Simone Giacomini, incrociato la stagione precedente alla Triestina, dove era andato rinunciando alla chiamata della Roma. Sarebbe dovuto rimanere qualche mese, per aiutare la nuova proprietà nella costituzione dello staff sanitario. E’ rimasto fino alla fine: quello che per Kindt doveva essere un anno ‘sabbatico’, si è trasformato in un anno di passione, soddisfazione e rinnovato amore per i colori bianconeri e la città. Quindi, la scorsa estate, il passaggio al Padova, per una nuova, vincente, avventura. E a proposito di vecchie conoscenze bianconere è arrivata la promozione, in Serie C, anche per l’ex attaccante del Siena Ciro Ginestra, oggi allenatore del Guidonia Montecelio (Serie D, girone G). Ginestra ha giocato all’ombra della Torre del Mangia nella stagione 2000/2001, in Serie B.