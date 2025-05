Roberto Canestrari: Vittoria in Terza Categoria e futuro in Promozione con Sant'Orso

Sta per andare in archivio questo campionato di Terza Categoria e con il direttore Roberto Canestrari facciamo un primo bilancio.

Canestrari, avete vinto, come era nelle aspettative, il campionato con largo anticipo. Che impresa è stata, facile o difficile?

"È stata un’impresa facile vincere il campionato, ma bisogna ricordare che la facilità deriva dal grosso lavoro che abbiamo svolto nella preparazione. È vero che le nostre disponibilità sono state uniche per questo livello di categoria, ma nel calcio nulla è scontato. Vincere è sempre difficile considerando anche il ritardo con cui siamo partiti. Però la nostra è una squadra importante, è un grande gruppo. C’è stata un’organizzazione fantastica da parte di tutti i nostri collaboratori. Al di là della previsione, alla fine tutto è andato per il verso giusto, anzi anche oltre le nostre aspettative. Per cui nessun rimprovero, ma un grande plauso a tutti i protagonisti".

Adesso vi aspetta un triplo salto in Promozione, grazie all’accordo col Sant’Orso. Si può pensare che qualche elemento di quest’anno sia in grado di affrontare la nuova categoria?

"La squadra di quest’anno non era affatto da Terza Categoria. Per il prossimo anno, nel quale giocheremo molto probabilmente in Promozione grazie all’accordo col S. Orso, vorremmo tenere almeno la metà dei nostri calciatori, visto che vogliamo tenerci, di base, uno zoccolo duro, senza quindi dover ricominciare da capo".

A differenza dell’anno scorso, questa volta avrete tanto tempo per organizzarvi. Su quali linee allestirete il nuovo gruppo, intendo dire: dalle scelte dello staff tecnico a quelle dei giocatori?

"Il tempo questa volta è nostro amico. Siamo già al lavoro per rinforzarci e prendere qualche giocatore che conosce la categoria soprattutto in alcuni ruoli chiave".

Qualche giocatore del Sant’Orso potrebbe far parte del vostro progetto?

"Abbiamo avuto buoni riscontri nell’amichevole con il S. Orso. Chiaramente nomi non ne facciamo, anche perché per noi la stagione deve ancora terminare, comunque abbiamo iniziato le nostre analisi. Cerchiamo sia giovani che esperti interessanti e soprattutto motivati e con margini di miglioramento".

Le voci che circolano parlano di un nuovo staff tecnico con la responsabilità affidata a Mirco Omiccioli che conosce bene la categoria, i campi e i giocatori, avendola vinta con Jesina e Urbania oppure a Marco Alessandrini allenatore che con la società granata ha lavorato bene in passato.

Silvano Clappis