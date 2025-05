Roberto Cucciniello nominato nuovo direttore generale dell'Arezzo calcio femminile

AREZZORoberto Cucciniello è il nuovo direttore generale dell’Arezzo calcio femminile. Una promozione decisa dal presidente Massimo Anselmi dopo che lo stesso Cucciniello aveva ricoperto il ruolo di team manager della prima squadra.

"Roberto ha dimostrato in questa stagione grande professionalità, spirito di servizio e una profonda dedizione ai colori amaranto, contribuendo in maniera significativa all’organizzazione e alla gestione quotidiana del gruppo. La nuova nomina rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto e una conferma della volontà della società di valorizzare le proprie risorse interne per dare continuità al percorso di crescita del club – si legge nella nota del club amaranto che poi prosegue – l’ingresso di Cucciniello nel nuovo ruolo consentirà alla società di operare con ancora maggiore efficacia in vista dell’immediato futuro, ponendo solide basi per una programmazione strutturata e ambiziosa".

La società ha formulato al nuovo direttore generale i migliori auguri per questo nuovo incarico.