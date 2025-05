Roberto Stellone e la sfida playoff: Vis Pesaro pronta per il secondo round contro il Rimini

Pensa alla fatica, ma anche al traguardo da raggiungere Roberto Stellone. L’allenatore della Vis Pesaro per il secondo round in Romagna questa sera potrebbe decidere di non toccare l’undici che domenica scorsa ha dato del filo da torcere al Rimini. Ma ci sono le energie da dosare alla perfezione considerando che nel primo round contro i romagnoli sono stati tanti i giocatori della Vis che hanno accusato la fatica. "Per noi sarà la quarta partita in dieci giorni – ricorda alla vigilia – ma va bene così. Valuterò chi avrà recuperato al meglio, poi scioglierò gli ultimi dubbi. Sappiamo di avere ancora meno tempo rispetto a qualche giorno fa e un solo risultato a disposizione, ma non è impossibile". Ha fiducia il tecnico della Vis, soprattutto dopo aver riviso il match dell’andata. "Abbiamo giocato un’ottima gara – dice – Benissimo nel primo tempo nel quale abbiamo concesso un solo tiro al Rimini. Nella ripresa la stanchezza si è fatta sentire, i nostri avversari hanno attaccato di più, ma hanno creato poco o niente. Poi c’è stato quel grande gol di Lombardi".

Stellone ha anche qualcosa su cui recriminare. "C’era un rigore netto non visto e non capisco cosa abbia visto l’arbitro sul gol annullato a Cannavò". Storia vecchia. Quella di stasera sarà un’altra battaglia. "A fare la differenza saranno gli episodi perché queste sono gare che si decidono sugli episodi. Sarà fondamentale avere coraggio e l’atteggiamento giusto dal primo all’ultimo minuto. Noi saremo più stanchi dei nostri avversari che sono alla seconda partita in questi playoff, ma questo non deve essere un alibi. Siamo consapevoli dei nostri mezzi, ma non lo siamo da oggi. La nostra stagione è stata straordinaria a prescindere da questi playoff. Nel girone d’andata abbiamo messo in fila 10 vittorie, ottenuto 35 punti e collezionato record su record. Le soddisfazioni le abbiamo avute durante tutto l’anno, ma anche in questi playoff la squadra si sta comportando davvero molto bene. Fino a qui abbiamo fatto vedere cose ottime". Poi sulla cornice di pubblico. Pensando soprattutto ai 1.300 che da Pesaro raggiungeranno il ’Romeo Neri’. "Bellissimo, grande emozione – dice Stellone – regaliamo una gioia ai nostri tifosi".