Roberto Stellone: "Vis Pesaro pronta per la sfida playoff contro il Rimini"

"Dobbiamo ragiornarla che in 180 minuti dobbiamo fare un gol in più del Rimini e non è impossibile". Un ragionamento basilare quello di Roberto Stellone. "Non dobbiamo farci prendere dalla frenesia – dice l’allenatore della Vis Pesaro – Logicamente abbiamo qualche svantaggio. Perché abbiamo giocato due giorni fa mentre i nostri avversari sono riposati, abbiamo solo un risultato su tre a disposizione. E per di più abbiamo anche cinque o sei diffidati che potrebbero in qualche modo e inconsciamente essere meno aggressivi o rischiare meno il fallo tattico per non saltare la partita di ritorno". Insomma, Stellone usa la stessa tattica utilizzata da mister Buscè alla vigilia. Ci va con i piedi di piombo cercando di mettere la pressione tutta sulle spalle dei biancorossi di Romagna. Poi sulle condizioni fisiche dei suoi. "Naturalmente l’entusiasmo che ti dà il passaggio del turno fa sparire anche la fatica – dice Stellone – In questi giorni abbiamo lavorato più sulla didattica che sul resto considerando che il tempo per recuperare è stato pochissimo. Ma arriviamo a questa partita nel migliore dei modi sia a livello fisico che mentale". Il tecnico della Vis non può non fare un passo indietro per rigodersi il passaggio del turno in casa dell’Arezzo. "Siamo contenti di aver superato il secondo turno della fase a gironi in casa dell’Arezzo e non era facile per niente. Abbiamo giocato una grande partita di sofferenza e di sacrificio nel quale i nostri avversari nel primo tempo hanno spinto parecchio, ma benissimo. Abbiamo sbagliato un rigore e non ci siamo demoralizzati, siamo stati fortunati a non subire gol nel momento in cui un rigore lo ha avuto l’Arezzo e poi secondo me la squadra da quel momento in poi ha meritato la vittoria perché ha attaccato a testa bassa rischiando il giusto". E il piano tattico da utilizzare contro il Rimini? "Dobbiamo pensarla nei 180 minuti, ma dobbiamo affrontare anche questa gara d’andata come se fosse l’ultima. Come se non ci fosse un ritorno. In casa davanti al nostro pubblico dobbiamo cercare di fare la partita. Sapendo che sarà difficile perché il Rimini lo abbiamo già visto e affrontato due volte in campionato. Ma ai playoff poi si azzera davvero tutto e noi lo abbiamo visto nei primi due turni".