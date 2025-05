Robur a Grosseto: Voria punta alla vittoria per i play off di Serie D

La Robur, a Grosseto, andrà senza fare calcoli (così il tecnico bianconero Gill Voria). Scenderà in campo per vincere, per onorare la maglia in una delle partite più sentite dalla piazza, sperando che chi è davanti compia un passo falso, unica possibilità per centrare i play off. Sì perché alla vigilia dell’ultima giornata della stagione regolare, Bianchi e compagni non hanno più il proprio destino in mano: sono sesti, cn 51 lunghezze all’attivo, a un punto dall’Orvietana e a tre dal Ghiviborgo, mentre i maremmani li inseguono a -2. Un finale thrilling attende il girone B della Serie D: tante squadre si giocheranno la post season se non il futuro intrecciate l’una con l’altra. Anche nella parte bassa della graduatoria, la storia è tutta da scrivere e se il Ghiviborgo dovrebbe avere (teoricamente, la pratica è un’altra cosa) vita facile con la già retrocessa Fezzanese, l’Orvietana dovrà vedersela, in trasferta, con il Trestina, campo ostico, in cui in tanti hanno fatto fatica. Per accedere agli spareggi (da quinto classificato), il Siena deve battere il Grosseto e l’Orvietana deve non vincere; deve battere il Grosseto e il Ghiviborgo deve perdere; può pareggiare a Grosseto, ma l’Orvietana deve perdere. Perché possa posizionarsi ai piedi del podio, dovrebbe vincere allo Zecchini, il Ghiviborgo dovrebbe perdere e l’Orvietana non vincere. Da valutare, allora, anche un arrivo alla pari. Con il Ghiviborgo, la squadra di Voria è in vantaggio negli scontri diretti (0-0 all’andata, 1-0 al ritorno). Con l’Orvietana il computo è più complicato: al momento le due squadre sono in parità negli scontri diretti (0-0 all’andata, 1-1 al ritorno) e anche nella differenza reti (3). Cosa prevede il regolamento? Che ‘nell’ipotesi in cui al termine del campionato, si verifichino situazioni di parità… la relativa classifica sarà stabilita tenendo conto nell’ordine: dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri; della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato; del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; della migliore posizione nella classifica della Coppa Disciplina di Serie D; del sorteggio.