Robur, addio ai giocatori in scadenza. Mister Bellazzini punta sull’attacco

Chiusa l’avventura in bianconero con un mancato rinnovo, i giocatori a cui il Siena ha fatto l’’in bocca il lupo’ per il futuro, stanno trovando nuove sistemazioni. Se Tommaso Bianchi ha abbracciato appena qualche giorno dopo l’addio, la causa del neo retrocesso Follonica Gavorrano (nella speranza di un ripescaggio), Andrea Giusti ha preso la via di Montevarchi. Il club rossoblù ha annunciato ieri l’ingaggio dell’ex portiere della Robur. Per il classe 1997 si è trattato di un ritorno: è stato infatti uno dei protagonisti della stagione 2020/2021, culminata con la promozione in Lega Pro ed è rimasto nelle successive due stagioni in Serie C, prima di scendere in Eccellenza per difendere la porta del Siena. La Robur, quindi, ritroverà Giusti, giocatore particolarmente apprezzato dai tifosi, sulla propria strada il prossimo anno, da avversario.

La decisione della Robur è stata quella di separarsi da praticamente tutti i giocatori in scadenza (da capire semmai quale sarà il destino di CavallarI e Boccardi) nell’ottica di un taglio con il passato e, in particolare, di un ringiovanimento della rosa, già iniziato con la scelta Tommaso Bellazzini (foto) per la panchina. Una squadra giovane e intraprendente con, è probabile (uno dei parametri nella cernita dello staff è stata la padronanza della lingua inglese), più di un giocatore proveniente da oltre confine (dalla Svezia è già arrivato Santino Lapadatovic che sarà tesserato tra qualche giorno, compiuta la maggiore età, il 10 luglio).

La sensazione è che se una spesa più sostanziosa verrà fatta, verrà fatta per il pacchetto offensivo (in attesa, come detto, di capire se Boccardi proseguirà il suo percorso sulle lastre, l’unico attaccante a oggi a disposizione di mister Bellazzini è Gianetti), reparto esaltato al massimo dal sistema di gioco del neo mister bianconero. Non a caso, i nomi fino a questo momento accostati al Siena sono stati di giocatori di assoluto livello, per la categoria, e quindi attenzionati da diversi club, vedi Vieri Regoli, reduce dalla grande vittoria del campionato con la casacca del Livorno, o Matteo Panattoni, 17 reti per i colori dell’Orvietana. Per la trequarti battuta la pista Ledonne che potrebbe però rimanere in categoria superiore.