Robur al lavoro per la gara con Firenze. L’obiettivo resta lo sbarco in serie D

Mentre a tenere banco, nell’ambiente bianconero, è la questione ‘Franchi-Bertoni’ con la piazza che attende freneticamente giovedì 25 – giorno in cui si terrà l’udienza del Consiglio di Stato –, la squadra di mister Lamberto Magrini prosegue, al centro sportivo di Uopini, il percorso di avvicinamento alla prossima partita, la gara interna con il Firenze Ovest. Due facce della stessa medaglia: mentre il vecchio Rastrello è lì, all’ombra di San Domenico, inutilizzato e trasandato, abbandonato da chi dovrebbe occuparsene, la Robur sta rincorrendo la Serie D, da ospite anche quando gioca in casa, su un campo che, nonostante gli sforzi (e con il clima che non aiuta), è tutt’altro che in condizioni ottimali.

Il campionato però non aspetta e, nella speranza che sulla telenovela sullo stadio possa finalmente calare il sipario, Bianchi e compagni dovranno, come ha detto il vice allenatore bianconero Gill Voria (che anche domenica sarà seduto in panchina a sostituire lo squalificato Magrini) "fare di necessità virtù". A Uopini la concentrazione è massima: l’obiettivo della Robur è tronare alla vittoria, dopo il mezzo passo falso di Lastra a Signa, figlio più del campo che del demerito. Se non altro, alla ripresa degli allenamenti, dall’infermeria è arrivata qualche buona notizia: Masini ha ripreso, seppur parzialmente, a lavorare con i compagni e per la gara con il Firenze Ovest potrebbe tornare a far parte dei convocati. Anche così fosse, difficile possa partire titolare, ma il recupero dal problema al polpaccio del centrocampista, è comunque un ottimo segnale, considerando anche il periodo intenso, con il calendario ingolfato dal turno infrasettimanale di mercoledì prossimo. Da valutare anche le situazioni di Cavallari, che ha preso una botta nella partita con la Rondinella Marzocco e dopo aver giocato ha accusato un risentimento, e Aseged Ivan, alle prese invece con una distorsione alla caviglia rimediata in allenamento. Per quanto un allenatore voglia avere sempre l’intero organico a disposizione, mister Magrini, salvo intoppi dell’ultima ora, ha comunque a disposizione una rosa profonda e di qualità, per costruire l’undici titolare anti Firenze Ovest, con giocatori di esperienza e giovani di valore che fino a questo momento si sono sempre fatti trovare pronti.

Angela Gorellini