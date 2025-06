Robur: al via la preparazione per la Coppa Italia e il nuovo campionato

È iniziato ieri un mese importante per la Robur, l’ultimo di preparazione e organizzazione visto che poi a luglio (realisticamente intorno a metà mese) la squadra si ritroverà in città per iniziare la preparazione in vista della Coppa Italia di categoria, che solitamente si gioca, col primo turno, verso il 20 di agosto, e soprattutto dell’inizio del campionato le cui date e gironi sono ancora sconosciute. A maggior ragione avendo scelto un tecnico con una identità tattica fortissima, servirà del tempo affinché la rosa del nuovo Siena apprenda i dettami del duo Bellazzini (nella foto) -Lelli e che cosa il nuovo staff chiederà ai calciatori. Per fare meglio della scorsa travagliata annata o quanto meno per provarci, occorrerà consegnare al neo allenatore una squadra con caratteristiche (più che i nomi che in D contano ma fino ad un certo punto) adatte al gioco che Bellazzini intende fare altrimenti i problemi potrebbero manifestarsi molto presto. L’ex calciatore di Cittadella ed Alessandria (con le cui maglie il tecnico pisano ha giocato contro la Robur nel passato) ha dimostrato duttilità e adattabilità nell’utilizzo degli under, che nel Ghiviborgo ‘dei miracoli’ dello scorso anno si sono alternati in quasi tutti i ruoli, dal portiere, ad uno dei due mediani, passando per uno dei tre centrali difensivi ma toccando anche settori del campo chiave come quello degli esterni ed infine gli attaccanti. Senza dogmi particolari legati ai ruoli quindi andrà presto colmata la principale lacuna tecnica della scorsa stagione, ovvero quella legata ai giovani spesso non all’altezza della situazione o, ancora più frequentemente, in numero risicatissimo.

Dall’ormai prossima costruzione della rosa, under inclusi, si capirà automaticamente l’obbiettivo della proprietà per la prossima stagione. La cosa sulla carta positiva è che potrebbe non esserci sulla carta nel girone E una schiacciasassi assoluta come il Livorno anche se il Grosseto, indipendentemente dall’arrivo o meno in Maremma di mister Indiani, potrebbe comunque partire in pole position per investimenti e ambizioni dichiarate. La speranza per i tifosi della Robur è che lo scorso campionato, costellato da errori di tutti i tipi, possa essere servito da prova generale e che da luglio si apra un altro capitolo. Altrimenti si prospetta un’altra, ennesima, stagione di sofferenza e rimpianti.

Guido De Leo