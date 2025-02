Robur all’assalto del Seravezza Pozzi. L’obiettivo è vincere come all’andata

Quello di domani allo stadio Buon Riposo di Seravezza (biglietti del settore ospiti in vendita in loco al costo di 13 euro), comune in provincia di Lucca, sarà il secondo incontro della storia tra le due formazioni. Prima della sfida di andata infatti bianconeri e biancoverdi non si erano infatti mai incrociati nella loro storia. La sfida del Franchi, giocata lo scorso 6 ottobre, finì 3-2 per la formazione di Magrini che ribaltò il punteggio nel finale grazie ad una doppietta di Galligani dopo che la squadra di Brando nel primo tempo aveva rimediato al gol di Mastalli co Bedini e Benedetti.

Ieri intanto il Seravezza, seconda forza del girone E di serie D dietro solo allo schiacciasassi Livorno, ha comunicato di aver tesserato il calciatore, classe 2005, Manuel Cesari. Centrocampista offensivo, duttile e dinamico vanta 37 presenze tra Primavera 1 e Coppa Italia Primavera con le maglie di Bologna e Empoli. Cesari potrebbe essere già a disposizione per la sfida di domani pomeriggio. Designato intanto il direttore di gara: sarà Angelo Davide Lotito di Cremona, coadiuvato da Mateo Sadikaj di Mestre e Enrico Antonini di Bassano del Grappa, ad arbitrare la partita Seravezza-Siena. Lotito è al quinto anno di Can-D e nella quarta serie nazionale ha arbitrato 38 partite più due di Coppa Italia. Si tratta però del primo precedente con entrambe due squadre. Passando alla probabile formazione, Magrini potrebbe optare per la stessa squadra che ha battuto il Ghiviborgo ad eccezione eventualmente di Galligani che potrebbe rientrare al posto di uno tra Giannetti e Boccardi. Per il resto molto probabile che sia tutto confermato, partendo da Candido sulla trequarti, passando per il trio composto da Farneti (o Masini), Mastalli e Suplja in mediana, e la difesa formata dal diffidato Morosi a destra con Di Paola a sinistra e la coppia Achy-Cavallari nel mezzo con Giusti confermato per la quinta gara di fila tra i pali. Restano ovviamente out due pedine fondamentali come Lollo e Bianchi, fermi dalla vigilia della gara contro il Ghiviborgo e ancora ai box per qualche settimana. Per il regista ex Carpi una lesione di primo grado del soleo destro mentre il capitano ha subito una lesione di primo grado al gemello laterale destro.

Guido De Leo