Robur apprezzabile: gran gol di Nardi. Lo Scandicci reagisce e centra il pari

SCANDICCI

1

SIENA

1

SCANDICCI (4-3-3): Fedele; Bertelli, Valentini, Biancon, Dodaro; Tacconi, Viligiardi, Valori; Mugelli (31’ st Boganini), Arrighini, Chiaverini.

Panchina: Patata, Sottil, Mennini, Orselli, Bigazzi, Grossi, Russo, Grottelli. Allenatore Taccola.

SIENA (3-2-4-1): Michielan; Conti, Somma, Zanoni; Barbera, Vlahovic; Tosini (1’ st Ciofi), Nardi (21’ st Giannetti), Lipari (44’ st Lucas), Vari (1’ st Loconte); Noccioli.

Panchina: Di Vincenzo, Cavallari, Bellavigna, Rossi, Masini. Allenatore Lelli.

Arbitro Schmid di Rovereto (Lufi-Camporeale).

Reti: 34’ pt Nardi, 13’ st Valentini.

Note – Ammoniti: Valentini, Tacconi, Lipari, Viligiardi, Zanoni. Recuperi: 1’ e 3’.

SAN CASCIANO – Non basta un discreto primo tempo alla Robur per avere la meglio su un discreto Scandicci. I bianconeri infatti, complice qualche errore sotto porta e una disattenzione su palla inattiva tornano da San Casciano Val di Pesa con solo un punto dopo una prestazione comunque positiva. Al 7’ Conti centra la traversa di testa su punizione di Lipari. Lo Scandicci replica con Mugelli, che si inserisce in contropiede ma è bloccato da Zanoni (10’). Arrighini di testa mette alto (15’) su corner anticipando i difensore di Bellazzi, ieri in tribuna per l’ultima volta. Al 22’ ci prova Nardi dopo un corner di Vari. Il tiro del 10 bianconero è angolato ma debole. Il Siena la sblocca con l’ex Pianese poco dopo la mezzora: bravo Nardi a saltare Dodaro e a fulminare Fedele con un destro potente (nella foto l’esultanza con i tifosi). Al 43’ l’occasionissima per il pari è sul destro di Viligiardi. L’ex della Sinalunghese, già in gol contro la Robur in Eccellenza, è bravo a girarsi ma mette a lato di poco. Nel finale di tempo Mugelli calcia debolmente e manda a riposo le due squadre sull’1-0 per il Siena.

Pronti via e ci sono Ciofi e Loconte per Tosini e Vari. Ci prova Lipari (6’ e 8’) due volte, la seconda dal limite, palla a lato non di molto. Pericoli anche i padroni di casa (11’) con Chiaverini da distanza ravvicinata, bravo Michielan. È il preludio al pari che arriva con il colpo di testa di Valentini (corner di Viligiardi). Un po’ ferma la difesa sulla palla inattiva col centrale che salta indisturbato o quasi. La formazione di Bellazzini è poco brillante e calata rispetto al primo tempo. Dentro anche Giannetti a metà tempo per Nardi. Ciofi (25’) con una bella azione personale serve Lipari che però da ottima posizione mette a lato vanificando una grande opportunità. Conti di testa (34’) sfiora per la seconda volta il gol, stavolta è bravo il portiere di casa. Chiaverini un minuto dopo spara alto dopo un buon contropiede dei blues di Taccola. Nel finale tanta confusione. Lucas, appena entrato, in pieno sbaglia il cross per Giannetti dopo una palla persa dallo Scandicci. Guido De Leo