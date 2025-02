Robur ‘armata’. Ostacolo Seravezza. Magrini ordina: "Convinti e decisi"

Una gara oggettivamente importante per la Robur oggi a Seravezza va a caccia di una vittoria che potrebbe permettere ai bianconeri di tornare in corsa per il secondo posto. Ne è consapevole mister Magrini (nella foto) che ieri presentando la trasferta in provincia di Lucca non ha nascosto le due ambizioni. "Per il gruppo e per la città finire bene il campionato è il minimo che possiamo fare – sottolinea il tecnico umbro -. Ci aspetta una partita importante e difficile, proveremo a vincere come fatto nelle altre. Quando si affrontano due squadre che si vogliono superare viene fuori sempre una bella gara di solito. In settimana ho visto i ragazzi cresciuti sotto l’aspetto della convinzione, qualcosa che fa la differenza. Dobbiamo andare convinti e decisi. Mi aspetto ancora il salto di qualità in fase offensiva perché abbiamo le possibilità per farlo, sto aspettando questa scintilla che serve per sbloccarsi". Qualche assenza importante già certa alle quali si aggiunge una ulteriore defezione. "Oltre a Bianchi e Lollo c’è ancora Hagbe indisponibile, a questi si è aggiunto Ruggiero che ha la febbre e non sarà a disposizione. In panchina torna Di Gianni. Lapadatovic? Non può ancora giocare, non è stato tesserato e quindi non è a disposizione". Rispetto alla squadra che ha vinto sette giorni fa col Ghiviborgo due cambi. "In difesa ci sarà Biancon al posto di Achy, che ha avvertito un piccolo fastidio dopo la contusione di domenica. E’ recuperato ma parte dalla panchina. Sulla trequarti va Masini, in attacco ho scelto Semprini e Boccardi". Poi sulla scelta del centravanti ex Lucchese. "Ha una bella gamba, può attaccare bene la profondità con una difesa a tre. Provando a fare determinate giocate può darci una grande mano. È consapevole che ha massimo 60-70 minuti nelle gambe, ma alternative in panchina ne ho. Ho preferito lui, oltre che per le caratteristiche, perché lo voglio recuperare e fargli fare minutaggio". Candido invece partirà dalla panchina. "Ha un affaticamento al flessore, in più ho visto bene Masini in settimana. Comunque la loro alternanza era qualcosa che avevo già studiato ad inizio anno, Roberto mi dà qualcosa in più nel palleggio, Bernardo invece nell’attaccare la porta. Senza dimenticare che possono anche coesistere, quando stanno bene entrambi li posso schierare insieme dall’inizio". Magrini ha stima dell’avversario odierno, autore di una stagione straordinaria dopo ottime annate. "Innanzitutto è una società seria, importante per la categoria. Benedetti era stato cercato da tante squadre, eppure è rimasto lì. Questo significa che alle spalle ha una società seria con dei bei programmi".

Guido De Leo