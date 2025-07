Robur, arriva la conferma per Cavallari. Presto una decisione su Boccardi

Daniele Cavallari indosserà ancora la maglia della Robur. Proprio ieri è arrivata l’ufficialità da parte della società bianconera della permanenza del difensore all’ombra della Torre del Mangia. "Per Cavallari sarà la terza stagione consecutiva a Siena: protagonista della vittoria del campionato di Eccellenza 2023/2024 con 28 presenze e 2 reti, ha collezionato 27 gettoni nell’ultima annata, confermandosi uno dei punti fermi della retroguardia bianconera. Daniele continuerà a essere una pedina fondamentale del muro difensivo guidato da mister Bellazzini, con grinta ed esperienza. In bocca al lupo a Daniele da parte di tutto il club!".

Cavallari, centrale mancino, classe 1998, è al momento l’unico giocatore in scadenza di contratto con cui la Robur ha trovato un’intesa per dare continuità al rapporto. Si tratta indubbiamente di un ottimo elemento che, durante il suo percorso sulle lastre, ha dato prova di affidabilità, attaccamento e qualità. Anche la passata stagione, non brillante a livello di risultati e di collettivo, il bianconero è stato tra le pedine che si sono maggiormente messe in mostra, fino a quando un infortunio non gli ha più permesso di scendere in campo.

Da vedere adesso se anche Filippo Boccardi tornerà a indossare la maglia della Robur (pure per l’attaccante, in scadenza, si tratterebbe del terzo campionato al Siena): il giocatore non ha mai nascosto la volontà di rimanere e la sua permanenza è in via di valutazione. In un mercato in cui il Siena sta tenendo conto "sia dell’aspetto tecnico che economico", così il direttore sportivo Simone Guerri, i contatti tra le parti ci sono.

"Con Filippo, che ha diverse richieste, ho parlato anche pochi giorni fa – le parole dello stesso diesse –. Affronteremo presto la questione, sono legato a lui perché ci ha dato tanto in questi due anni". In ogni caso, giorno per giorno (il ritiro avrà inizio il 21 luglio), la società continuerà ad annunciare i nomi dei giocatori che faranno parte della rosa bianconera 2025/2026. Praticamente certo l’arrivo in bianconero dell’esterno mancino Jacopo Ciofi, classe 2004, la scorsa stagione al Montevarchi. Probabile che più di una pedina del prossimo Siena abbia giocato nel Ghiviborgo, squadra di provenienza di mister Bellazzini.

