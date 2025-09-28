Robur, assalto al Terranuova Traiana. Bellazzini: "Un’altra sfida complicata"

"Il Terranuova Traiana è una squadra difficile da affrontare, una squadra pragmatica, cinica, che sa sfruttare l’errore dell’avversario, che rimane attaccata al risultato. Sì, negli anni ha messo in difficoltà il Siena, ma non solo: ci aspetta l’ennesima sfida complicata". Presenta così, il tecnico della Robur, Tommaso Bellazzini (nella foto), la gara che andrà in scena oggi pomeriggio al Franchi. "Rispetto all’anno scorso qualcosina hanno cambiato – prosegue il mister –, ma l’allenatore e alcuni giocatori sono rimasti. Inoltre si presenteranno all’appuntamento forti del successo sul Follonica Gavorrano, una vittoria prestigiosa contro un’avversaria blasonata: saranno in uno stato emotivo positivo". Il Siena uscirà dagli spogliatoi, invece, dopo l’1-1 ottenuto in casa dello Scandicci. "E’ stata una partita dall’indice di difficoltà altissimo – dice Bellazzini –, sia perché giocavamo in un campo al limite del regolamentare e anche per l’atteggiamento degli avversari. L’abbiamo comunque interpretata con qualità e per 70-80 minuti è stata una sfida pulita. Siamo stati penalizzati dall’unica nostra sbavatura: noi non siamo riusciti a sfruttare l’angolo, loro sì". "E’ vero anche a San Casciano non abbiamo concretizzato le occasioni create – aggiunge il tecnico bianconero –, anche se sono state meno eclatanti che nelle partite precedenti. Ma, in totale, abbiamo subìto solo due gol, uno su palla inattiva e un’autorete. In ogni caso sappiamo che sotto questo aspetto dobbiamo migliorare".

Il rientro di Menghi, magari, può, aiutare. "Matteo oggi è a disposizione – afferma il mister – e sicuramente ha caratteristiche più da centravanti rispetto a Noccioli. Ma il fatto di non riuscire a trasformare le occasioni può dipendere da tante cose, dalle condizioni, dal momento, dall’emotività". Per un bianconero che rientra, un altro è costretto a dare forfait. "A San Casciano Tosini ha subìto una lesione al flessore e dovrà stare fuori qualche settimana – dichiara Bellazzini –. La sua assenza, in quanto quota, complica un po’ i piani, dovremo trovare altre soluzioni. Ma ho comunque a disposizione, come ho sempre detto, una rosa omogenea e competitiva, in cui tutti possono giocare. Il livello è alto".

Mister Bellazzini, scontate le quattro giornate di squalifica che si è portato dietro dallo scorso campionato, farà oggi il suo debutto stagionale in panchina. "Sono molto contento di stare vicino ai ragazzi – chiude –: non è stato semplice rimanere fuori".

Angela Gorellini