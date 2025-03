Robur, assalto al Terranuova Traiana. Magrini: "E’ un’occasione da sfruttare"

Visti i risultati delle partite già giocate, per il Siena, la sfida di oggi pomeriggio con il Terranuova Traiana, è "un’occasione da sfruttare". Esordisce così, il tecnico bianconero Lamberto Magrini, nella presentazone dell’incontro. "Abbiamo la possibilità di avvicinarci alle prime posizioni – spiega – e di sataccare il Grosseto e il Ghiviborgo, vittorioso sul Livorno. In questa parte finale di stagione vogliamo fare il meglio possibile, proveremo a vincerle tutte".

Nel girone di andata, con il Terranuova Traiana, la Robur giocò una delle sue peggiori partite. "A inizio settimana abbiamo rivisto la gara – afferma Magrini (nella foto) –: creammo pochissimo, per non dire niente e, in occasioe dei loro gol, facemmo due errori gravi ed evitabili. La seconda rete arrivò a inizio ripresa e ci tagliò le gambe: uno sbaglio che non possiamo ripetere. Oggi non dovremo commettere disattenzioni e migliorare nella gestione e nella finalizzazione, una pecca con la quale continuiamo a combattere". Senza Di Paola, sarà Cavallari ad agire da terzino sinistro. "E’ l’unico difensore mancino che ho a disposizion e provandolo in allenamento ho visto che interpreta molto bene il ruolo – dice l’allenatore della Robur –, avendolo già coperto in passato. Ha un buon piede, è propositivo e può darci una mano nella costruzione. Ci ho parlato, come faccio sempre con i ragazzi, e mi ha dato la sua disposnibilità, anzi, è molto gasato. L’importante è che non esageri, che non ci faccia rischiare qualche contropiede…". Tra i bianconeri più in forma, Boccardi. "Sì, Pippo sta attraversando un ottimo momento di condizione psico-fisica e glielo stanno facendo notare anche i compagni, cosa che mi fa piacere. Oggi deve fare quello sa fare, sennò, gliel’ho già annunciato, lo toglo dopo 10 minuti… Battute a parte, anche Semprini è in un ottimo periodo, l’ho visto bene in allenamento".

Suplja è invece alle prese con il Ramadan… "I primi giorni della settimana, con le temperature più alte, l’ho visto un po’ più in difficoltà – spiega il mister –, con la pioggia, che gli bagna le labbra, va meglio. E’ comunque abituato, come tanti altri giocatori anche di categorie superiori". Obiettivo secondo posto. "Anche durante questa settimana ho visto fare ai ragazzi delle cose bellissime e l’ho fatto notare – chiude Magrini –, adesso doabbiamo riproporle anche in campo, in particolare in casa, ché fuori facciamo sempre benino. La posizione di classifica ci permette di poter giocare senza pressione, senza la paura di sbagliare, senza l’ansia di dover vincere per forza. Possiamo ancora crescere, sotto l’aspetto tecnico-tattico, ma per riuscirci dobbiamo essere più liberi di testa".

Angela Gorellini