Robur, attacco al Follonica Gavorrano. Bellazzini: "Serve massima attenzione"

L’allenatore della Robur, Tommaso Bellazzini (nella foto), inserisce il Follonica Gavorrano tra le quattro-cinque squadre più temibili dell’interno girone E.

Il tecnico bianconero chiede ai suoi ragazzi "la massima attenzione" per proseguire sulla strada intrapresa, fatta di ottime prestazioni e punti pesanti.

Come è andata la preparazione dopo il 2-0 al Terranuova Traiana?

"Abbiamo lavorato, come sempre, in maniera intensa, nel modo giusto, anche grazie, proprio, al successo di domenica che ha lasciato uno strascico positivo. La vittoria ci ha dato convinzione, ci ha permesso di dare continuità alle prestazioni e anche al risultato, che alla fine è quello che condiziona il clima intorno alla squadra. Le cose si stanno mettendo bene".

Le condizioni di Menghi e del resto del gruppo?

"Abbiamo un paio di situazioni in via di valutazione. Matteo ha lavorato con i compagni per tutta la settimana, ha fatto quindi passi avanti sia a livello di condizione che di feeling con il gioco, con cui ha dovuto riprendere confidenza dopo il mese di stop". Questo pomeriggio, altro giro, altra corsa, c’è l’insidiosa trasferta allo stadio Malservisi-Matteini.

"Il Follonica Gavorrano è una squadra attrezzata per stare ai piani alti della classifica, una tra le più quotate del raggruppamento per il livello dell’organico, forse la più forte di quelle che abbiamo incontrato fino a questo momento. Una società seria, che da anni è ai vertici della Serie D. A rendere ancora più complicata la sfida il fatto che nelle ultime tre giornate abbiano collezionato un solo punto: avranno voglia di riscattarsi". Sarà quindi un banco di prova per la Robur.

"Sicuramente. Ogni incontro è un test in questo campionato; anche una squadra meno blasonata può rendere la vita dura a un’avversaria di più alto spessore. Sicuramente però quella di oggi sarà una partita complicata, contro una squadra di valore che ha giocatori forti a cui dovremo stare molto attenti".

Mercoledì la Coppa Italia, un altro turno infrasettimanale da gestire: la preoccupa?

"Sapevamo di dover affrontare un periodo intenso, con due gare infrasettimanali in tre settimane. Ma come ho detto più volte, ho a disposizione una rosa competitiva in grado di assorbire bene lo sforzo extra richiesto. Qualche piccolo infortunio può intralciare la profondità dell’organico, ma sono comunque tranquillo".