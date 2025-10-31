Robur attesa da un esame di maturità. Derby antico ma anche ricco di insidie

La sfida Siena-Prato, derby dal sapore di altri tempi, che infiammerà il Franchi domenica pomeriggio, in campo e sugli spalti, non è solo uno scontro diretto di alta classifica. Ma è, per l’una e per l’altra squadra, un banco di prova, un test per confrontarsi e valutarsi, appena superata la metà del girone di andata. Né bianconeri, né biancazzurri, fino a questo momento, hanno incrociato club candidati, almeno sulla carta, ai piani nobili della graduatoria, a eccezione del Tau Altopascio (con cui, tra l’altro entrambi hanno perso). Cinque i punti che separano i ragazzi di Bellazzini da quelli di Venturi: se Somma e compagni si presenteranno all’appuntamento forti di otto risultati utili consecutivi (sei vittorie e un pareggio), Risaliti e i suoi lo faranno con quattro vittorie nelle ultime cinque giornate disputate, dopo un inizio in salita condizionato dalla partenza ritardata, non certo dal valore degli uomini in campo. Vero è che i lanieri, numeri alla mano, stanno manifestando qualche difficoltà in più in trasferta rispetto che al Lungobisenzio: 3 i gettoni raggranellati dal Prato lontano dal pubblico amico in quattro partite disputate (l’unico successo quello con il fanalino di coda Poggibonsi).

La Robur, che domenica tornerà tra le mura di casa dopo le due trasferte di fila sui campi di Sansepolcro e Ghiviborgo, al vecchio Rastrello (il via alle 14,30), ne ha vinte tre e persa una, contro, come detto, il Tau Altopascio, alla prima giornata, una partita decisamente dominata dalla sfortuna. All’Acquacalda, dove i bianconeri stanno continuando a preparare il derby, l’attenzione è massima: con una settimana di lavoro in più sulle gambe, Niccolò Nardi potrebbe, se non comparire tra i titolari, rivedersi per più minuti in campo dopo lo scampolo di partita collezionato a Ghivizzano. Possibile l’utilizzo anche di Tosini, in panchina domenica scorsa, dopo il lunghissimo stop: un rientro prezioso, quello del 2006. Segnali di recupero anche da Cavallari, mentre per Giannetti ci sarà da aspettare ancora un po’: l’attaccante ne avrà per altre due-te settimane. La preparazione della Robur proseguirà oggi con una sessione mattutina di lavoro. Domani mattina la rifinitura.